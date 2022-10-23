Никакой конспирологии. Что такое ВНС простыми словами и кто туда попадёт?

Новости Беларуси. ВНС – уникальный орган, не имеющий аналогов в мире. Если хотите, белорусское политическое ноу-хау. А первопроходцам всегда сложно. Чтобы разобраться во всех тонкостях, мы решили поговорить с непосредственным участником процесса и одним из разработчиков закона о ВНС. В студии программы «Неделя» депутат Светлана Любецкая.

В начале недели текст законопроекта о ВНС в полном объеме будет размещен на сайте НЦПИ Ольга Коршун, СТВ:

Светлана Анатольевна, здравствуйте. Спасибо, что пришли, несмотря на загруженность. У вас сейчас действительно много работы. Глава государства поставил задачу разработать закон о ВНС до марта. Какая готовность у закона сейчас?

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На сегодня проект закона подготовлен. С учетом того, что законотворческая деятельность предусматривает любой проект закона выносить на общественное обсуждение, чтобы собрать ту информацию, которую необходимо будет дополнить либо откорректировать, в начале недели его текст в полном объеме будет размещен на сайте НЦПИ. И все желающие, кто желает высказать свое мнение, поучаствовать в общественном обсуждении, смогут изложить свои возражения, предложения и замечания. В письменном виде, электронном. Кроме того, эти предложения можно высылать и на сайт Палаты представителей, чтобы они аккумулировались. У нас есть очень хороший опыт общественного обсуждения, когда работала Конституционная комиссия. Получилась очень консолидированная работа и специалистов, и представителей общественности, которые высказывали свое мнение (пусть даже без конкретных предложений) по тому или ному вопросу. А уже специально юридическую форму или формализацию можно будет провести. Поэтому сейчас с учетом стадии общественного обсуждения законопроект будет доработан, чтобы с соблюдением всех требований закона был внесен в Палату представителей для рассмотрения в первом чтении. Ольга Коршун:

Больше всего конспирологических теорий касается состава ВНС и как туда попасть. Президент даже недавно комментировал один из таких фейков: мол, Лукашенко будет чуть ли не каждого кандидата назначать лично. Как же будет формироваться состав Всебелорусского народного собрания, обычный человек сможет туда попасть и какие требования будут предъявлены делегатам?

Светлана Любецкая:

Вопрос формирования был дискуссионным еще и на стадии работы Конституционной комиссии. На сегодня по итогам оценки и анализа различных вариантов формирования предлагается очень простой. Это паритетная основа участия представителей всех ветвей власти, депутатского корпуса и представителей гражданского общества. Фактически паритетная основа – это треть, треть и треть. Представители органов власти будут присутствовать в составе Всебелорусского народного собрания, они ведь будут исполнять это решение. Это такая дуалистичная форма: сами себе задачу поставили – вы должны их решить и еще ответить за качество исполнения. Представители судебной власти, местного управления и самоуправления, то есть депутатская составляющая достаточно значительная. Предлагается, чтобы в состав ВНС – поскольку у нас будут единый день голосования, в него уже будут избраны депутаты Палаты представителей, местных Советов депутатов – будут выдвинуты избранники, представители народа. И нет смысла проводить выборы еще одних делегатов и народных представителей. Это очень рационально, экономично и разумно. Люди и скажут, кому мы доверяем деятельность в районе округа либо того или иного населенного пункта, а еще и в высшем представительном органе. Это повысит требования к качеству того депутатского состава, который будут выбирать граждане. Надо очень понимать, кому мы доверим решение столь важных вопросов. То есть треть – это представители местных Советов депутатов, начиная от первичного, базового и областного уровней. Будут представлены все уровни, а не только областной. Следующая треть – представители гражданского общества. Надо понимать, что на сегодня подготовлен проект закона «Об основах гражданского общества». Он также будет обсуждаться, также будут вопросы вынесены на разрешение в установленном порядке. Но надо понимать, что гражданское общество – это и мы с вами, отдельная семья, отдельный коллектив. То есть это люди, которые представляют срез общества. Но для целей формирования Всебелорусского народного собрания – все 8 или 9 миллионов не могут туда прийти физически – должны быть представители. Поэтому предлагается механизм, что субъекты гражданского общества, то есть наиболее многочисленные объединения, те, кого люди поддерживают, будут выдвигать своих представителей. На сегодня это самый яркий и информативный пример социальной демократии. Решения, которые должны приниматься широким представительством, не перейдут к ограниченному количеству президиума Ольга Коршун:

Президиум также есть в составе Всебелорусского народного собрания. Как он будет формироваться, какие у него будут полномочия?

Светлана Любецкая:

Полномочия Всебелорусского народного собрания конкретно закрепляются в проект закона. Его рабочими органами будет президиум, который между заседаниями будет выполнять определенные функции. Самое главное – они никак не подменяют само собрание. То есть те решения, которые должны приниматься именно широким представительством, никак не перейдут к ограниченному количеству президиума. Это специально закреплено в проекте закона. Аппарат Всебелорусского народного собрания очень компактный, именно для обеспечения функционирования: для подготовки, контроля за исполнением решений. Президиум предлагается тоже достаточно компактный – в пределах 15 человек. На сегодня такая рабочая цифра. Возглавлять собрание будет председатель. Избираться он будет самим собранием. На первом заседании Всебелорусского народного собрания и будет избран его председатель. Предлагается, чтобы у него имелись заместители, как предполагает управленческая структура и компетенции президиума в развитии других полномочий. Если коснуться формирования судебного корпуса, перейдут полномочия, связанные с кадровыми вопросами судей высших судебных инстанций. Это и приостановление полномочий, возобновление полномочий, вопросы формирования президиума Верховного суда. Если сказать простым языком, когда стояла задача перераспределить полномочия Президента и других органов и ветвей власти, то как раз Всебелорусскому народному собранию переданы кадровые полномочия в отношении судей. На профессиональной основе будет работать председатель и заместители, а все остальные – по зову сердца Ольга Коршун:

Те люди, которые, допустим, будут заседать в президиуме, это для них не будет отдельная должность? Они будут это совмещать со своей работой? То есть это такая дополнительная общественная нагрузка.