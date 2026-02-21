Как снизить уровень тревожности? Советы от психолога

Юлия Чернышенко, психолог:

Тревожность – необходимое состояние для того, чтобы человек развивался, реализовывался и улучшал свои качества. Однако есть такие моменты, когда человек слишком уж тревожится, и это превращается в такое состояние, которое мешает жить. Тревога зачастую связана с будущим, с завтрашним днем. Поэтому, акцентируя свое внимание на настоящем и на ближайшем будущем, человек может таким образом себя успокаивать.

Если вы выросли и были воспитаны в тревожной семье, то, конечно, тревожность будет являться таким базовым элементом структуры личности. Однако с ней работать можно и нужно. В первую очередь необходимо с себя снять ответственность идеального человека.

Есть такой очень хороший метод – взять лист бумаги и написать, чем тревожность вам в жизни помогает, и чем мешает. Именно с теми пунктами, которые мешают, необходимо работать. Любые дыхательные упражнения, йога, пилатес – все, что связано с дыханием, физические упражнения, танцы, прогулки – это все снижает уровень тревожности.