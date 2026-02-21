Из-за чего развивается сахарный диабет и как снизить риски осложнений? Рассказали специалисты «Нордин»

Диабет второго типа – это заболевание, которое связано с нарушением обмена веществ, особенно углеводов. В таком состоянии поджелудочная железа не может производить достаточное количество инсулина, или клетки организма становятся менее чувствительными к этому гормону. Это приводит к тому, что уровень сахара в крови повышается.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Первой линией в лечении диабета второго типа является модификация, изменение образа жизни. Если человек мотивирован, можно уйти в очень длительную ремиссию, то есть отсрочить эту болезнь надолго. Основными принципами правильного питания является снижение общей калорийности пищи на 300 ккал в неделю.

Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Мы должны учитывать количество так называемых хлебных единиц. Хлебная единица – это примерно 12 граммов хлеба. И хлебная единица рассчитывается пациенту с целью, чтобы равномерно углеводы поступали в организм. Для этого требуется определенное количество хлебных единиц. И для этого же требуется частое дробное питание, чтобы углеводы попадали равномерно и не было больших скачков сахаров в организме.

Правильно подобранная диета – это не голодовка, а скорее искусство баланса. Важно наполнять свой рацион продуктами, которые дают энергию постепенно, без резких скачков сахара. Например, простые углеводы, такие как белый хлеб, быстро усваиваются и могут вызвать резкое повышение уровня глюкозы. А сложные углеводы, которые содержатся в овощах или, к примеру, бобовых, усваиваются медленно и обеспечивают более стабильный уровень сахара в крови. Елена Подомацкая:

Три основных приема пищи – это завтрак, обед и ужин. И два легких перекуса между ними. В питании очень важно исключить животный жир и копчености, очень ограничить потребление соли – до 5 граммов. Это чайная ложечка без верха.

Белки, присутствующие в мясе, рыбе, яйцах и бобовых, помогают поддерживать чувство сытости и способствуют восстановлению тканей. Полезные жиры, такие как оливковое масло или авокадо, тоже важны, поскольку они поддерживают здоровье сердца и могут снизить риск осложнений, связанных с диабетом. Андрей Авдеюк:

Также можно нежирные сорта кисломолочных продуктов, творог до 5 %, сметана до 20 %. В рацион пациента, у которого есть сахарный диабет второго типа, должно входить огромное количество зелени, овощей, фруктов, которые более кислые, чем сладкие. У них тоже сахар есть, фруктоза, но гораздо меньше.

Но одним лишь правильным питанием дело не ограничивается. Физическая активность – это способ «разбудить» клетки и сделать их более восприимчивыми к инсулину. Спорт помогает телу эффективнее использовать сахар, снижая его уровень и укрепляя мышцы. Андрей Авдеюк:

Очень неплохо ходить в бассейн, потому что, как правило, у людей с сахарным диабетом второго типа повышен индекс массы тела, и, соответственно, какие-то нагрузки на суставы желательно исключить. На втором месте – велосипед. Тоже минимальная нагрузка на суставы на велопрогулках. Также отличный вариант, если нет возможности ходить в бассейн или ездить на велосипеде, – это ходьба. Минимальная нагрузка на суставы и очень неплохие кардиореспираторные тренировки.