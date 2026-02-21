МИД РФ: если Южная Корея примет участие в PURL, Москва ответит

Россия будет вынуждена принять меры в ответ на возможное участие Южной Кореи в PURL. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
Захаровой был задан вопрос о потенциальном участии Сеула в программе Североатлантического альянса Prioritized Ukraine Requirements List, целью которой является обеспечение Киева вооружением.
«В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры», – ответила дипломат.
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