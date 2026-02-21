Россия будет вынуждена принять меры в ответ на возможное участие Южной Кореи в PURL. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захаровой был задан вопрос о потенциальном участии Сеула в программе Североатлантического альянса Prioritized Ukraine Requirements List, целью которой является обеспечение Киева вооружением.

«В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры», – ответила дипломат.

Финский политик Мема призвал Украину срочно заключить мир с Россией

Фото: Pinterest