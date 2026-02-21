Украинская сторона должна незамедлительно заключить мир с Россией. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, пишет РИА Новости.

По словам политика, «будущее Украины выглядит совсем удручающим». В данный момент, по его мнению, возможно, самый подходящий момент для заключения мира.

Мема указывает, что у Киева – огромная череда проблем: сложности в Евросоюзе с согласованием нового санкционного пакета против РФ и с выделением кредита в размере 90 млрд евро. Это может способствовать скорому экономическому краху страны, добавил он.

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