Фицо пригрозил Киеву прекращением аварийных поставок электроэнергии

Либо 23 февраля Киев восстанавливает поставки нефти в Словакию, либо Братислава прекращает аварийную подачу электроэнергии в Украину. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

По словам Фицо, если Владимиром Зеленским не будут восстановлены поставки нефти на территорию Словакии, то словацкие компании осуществят остановку аварийных поставок электроэнергии в Украину.

За январь 2026 года подобные аварийные поставки, необходимые для стабилизации энергетической сети Украины, были осуществлены в 2 раза больше, чем за весь 2025 год, отметил политик.

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