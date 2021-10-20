«Никаких самодельных электроприборов». Напоминаем о важных правилах пожарной безопасности

Печка – душа дома. Несмотря на технический прогресс, люди для обогрева очень часто используют печное отопление, при этом не уделяют достаточного внимания устройству и безопасной эксплуатации печного оборудования, думая, что у них все хорошо. Вот здесь и кроется корень проблемы. Как показывает практика, большинство печных пожаров происходит из-за невнимательности либо безответственности хозяев. Как уберечься от беды, знать и выполнять правила безопасности? Об этом поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – официальным представителем Минского областного управления МЧС Анастасией Швайбович. Как подготовить печь к отопительному сезону? Какая статистика в начале отопительного сезона?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Действительно, с началом отопительного сезона фиксируется увеличение количества пожаров. Только на территории Минской области за октябрь (неполный месяц) произошло 80 пожаров, от которых погибли шесть человек. Только начинается сезон, еще все можно исправить. С чего нужно начинать? Какие действия необходимы в первую очередь?

Анастасия Швайбович:

Соблюдать правила безопасности нужно в каждом доме. Но к отопительному сезону тем людям, которые используют печь, необходимо подготовиться заранее. Это касается тех владельцев, которые приезжают домой и используют свои домовладения лишь для сезонного проживания. Приезжают осенью или зимой буквально на пару дней. Как правило, в таких домах используется для обогрева печка, которая досталась еще от бабушки или дедушки. Многие думают: протоплю один раз, ничего ремонтировать не надо. Все будет хорошо. На самом деле это не так, одного раза может быть достаточно. Что необходимо сделать? Все достаточно просто. Прежде всего – визуально оценить печь. Она должна быть целостной. Не должно быть ни в коем случае дыр, трещин. Затем прочистить дымоход, перед тем как допускать топку печи. Конечно же, прибить притопочный лист, который исключит возгорание в случае, если выпадет уголек. Достаточно просто, это может сделать и сам хозяин. Если таких способностей нет, то можно обратиться к специалисту, который в этом поможет. Но сделать это необходимо обязательно, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. А есть помощь от ваших коллег? Допустим, бабушка живет, некого пригласить, чтобы оценить состояние печи. Иногда и печники не слишком профессиональные попадаются.

Анастасия Швайбович:

Есть такая поговорка: готовь сани летом. На самом деле она актуальна и для нас, спасателей, потому что подготовку к отопительному сезону мы начинаем задолго, посещая домовладения граждан тогда, когда они не топят печь, чтобы у них было время подготовиться. Если мы говорим об одиноко проживающих гражданах, конечно, если дети не оказывают помощь, мы им напоминаем о том, что есть родители, необходимо им помочь. Есть такая проблема, необходимо отремонтировать печь. Что касается одиноких граждан, инвалидов либо семей, которым требуется дополнительная социальная защита, то это делается в рамках государственных программ, выделяются на это средства. Бабушке, которой некому помочь, печь будет отремонтирована. Сейчас в интернете много видео, многие люди сами начинают складывать печи. Им кажется, что все хорошо, а на самом деле где-то допущена маленькая ошибка, потом это вырастает в большую проблему. Надо ли сложенные заново печи визировать, ставить знак качества, приглашать сотрудника МЧС, чтобы принять эту печь?

Анастасия Швайбович:

Хотелось бы обратить внимание граждан не рисковать, обращаться к специалистам. Правильно заметили, что одного раза может быть достаточно. Сейчас на территории Минской области и всей республики с 18 октября проходит акция «За безопасность вместе». Есть возможность пригласить сотрудника МЧС, обратиться в районный отдел по чрезвычайным ситуациям для оценки пожарной безопасности вашего домовладения. Это не только печь, имеется в виду полностью безопасность в доме и надворных постройках, про безопасность которых люди часто забывают. Это же не дом, можно не обращать внимание. Но когда случается пожар даже в постройке в достаточно ветреную погоду, это может представлять большую угрозу и для вашего дома, таким образом можно остаться без крова над головой. Поэтому следить за безопасностью нужно не только внутри дома, но и в надворных постройках. Как правильно сжигать опавшую листву? Сразу вспоминаются костры. Люди сжигают опавшую листву, что-то осталось с лета, какие-то старые деревья.

Анастасия Швайбович:

Действительно, достаточно актуальный вопрос для данного сезона, потому что сейчас те же самые дачники, наводящие порядок перед зимой, и люди, у которых свой дом, сгребают листья. Самый простой способ для их утилизации – огонь. Разрешается разводить костры на придомовых территориях, однако не стоит забывать, что место кострища должно располагаться вдали от построек, чтобы исключать возможность их загорания. Необходимо исключить возможность загорания и соседних домов тоже. Зачем подвергать опасности жилье своего соседа? Поэтому место кострища должно быть окопано, чтобы исключить возможность распространения огня. Ни в коем случае не использовать для розжига легко воспламеняющиеся горючие жидкости. Это тоже важный момент, потому что всегда хочется побыстрее, листья сейчас достаточно сырые. Обязательно осуществлять постоянный контроль и иметь под рукой ведро с водой, это может быть огнетушитель, если у вас рядом машина. Можно достать его, поставить, чтобы быстро среагировать, если что-то пойдет не так. Очень важно после того, как прогорел ваш костер, пролить его водой, чтобы исключить возможность повторного возгорания, что весьма вероятно в ветреную погоду. «Самое важное – никаких самодельных электроприборов» Почти в каждой квартире есть какой-то обогревательный элемент. Давайте об этом.