​Министры обороны Беларуси и России обсудят в Москве военное сотрудничество

Военную безопасность Союзного государства 20 октября обсудят руководители вооруженных сил Беларуси и России. Сегодня в Москве проходит совместная коллегия оборонных ведомств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания участников встречи целый ряд актуальных вопросов. На заседании в том числе подведут итоги совместного стратегического учения «Запад-2021». Маневры проходили в сентябре на девяти полигонах в России и на пяти в Беларуси. В них задействовали более 200 тысяч военных и более тысячи единиц боевой техники.

Еще одна важная тема для обсуждения – совместная работа по противодействию героизации нацизма. Стороны обсудят дальнейшие шаги в этом направлении. В целом будет дана оценка результатов совместных мероприятий в различных сферах военной деятельности.