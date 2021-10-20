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​Министры обороны Беларуси и России обсудят в Москве военное сотрудничество

20 октября 2021 08:13
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Военную безопасность Союзного государства 20 октября обсудят руководители вооруженных сил Беларуси и России. Сегодня в Москве проходит совместная коллегия оборонных ведомств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​Министры обороны Беларуси и России обсудят в Москве военное сотрудничество-1

В центре внимания участников встречи целый ряд актуальных вопросов. На заседании в том числе подведут итоги совместного стратегического учения «Запад-2021». Маневры проходили в сентябре на девяти полигонах в России и на пяти в Беларуси. В них задействовали более 200 тысяч военных и более тысячи единиц боевой техники.  

Еще одна важная тема для обсуждения – совместная работа по противодействию героизации нацизма. Стороны обсудят дальнейшие шаги в этом направлении. В целом будет дана оценка результатов совместных мероприятий в различных сферах военной деятельности.  

# Беларусь-Россия # общество # Сергей Шойгу # Виктор Хренин # Фотофакт

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