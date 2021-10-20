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Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает клиники в Минском районе

20 октября 2021 07:41
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Новости Беларуси. Президент продолжает мониторинг системы здравоохранения. 20 октября Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Минский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетит РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова и областную клиническую больницу в Боровлянах.  

Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает клиники в Минском районе-1

Напомним, эту неделю Президент анонсировал посвятить изучению ситуации в здравоохранении, в том числе результатам борьбы с COVID. 19 октября белорусский лидер провел большое совещание с медиками. Сегодня он лично ознакомится с условиями лечения пациентов.  

Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает клиники в Минском районе-4

Министерство здравоохранение констатирует: наша страна находится на пике четвертой волны пандемии. Ежесуточно COVID диагностируют почти у 2 000 человек. Но и о лечении других заболеваний забывать не стоит. Об этом напомнил Президент.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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