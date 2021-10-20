Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает клиники в Минском районе

Новости Беларуси. Президент продолжает мониторинг системы здравоохранения. 20 октября Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Минский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетит РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова и областную клиническую больницу в Боровлянах.

Напомним, эту неделю Президент анонсировал посвятить изучению ситуации в здравоохранении, в том числе результатам борьбы с COVID. 19 октября белорусский лидер провел большое совещание с медиками. Сегодня он лично ознакомится с условиями лечения пациентов.