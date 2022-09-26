«Никаких острых тем не боимся». Григорий Азарёнок стал одним из главных спикеров «Будь в теме»

Новости Беларуси. Отличить правду от фейков, разобраться в отголосках августа 2020-го, вникнуть в политический курс белорусского государства. В Гродно стартовал совместный проект телеканала СТВ и общественного объединения «Белая Русь» под названием «Будь в теме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, ведущий СТВ:

Президент неоднократно нам указывает на то, что нужно общаться с людьми, нужно выслушивать вопросы, любые вопросы, нужно доносить нашу официальную информацию, которую мы знаем, которая действительно наша правда, наша государственная точка зрения. Встреча прошла потрясающе. Видно, что люди хотят общаться, хотят обсуждать, у людей свои вопросы, иногда жесткие, иногда сложные, но мы открыты, никаких острых тем не боимся, готовы обсуждать.