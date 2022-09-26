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«Никаких острых тем не боимся». Григорий Азарёнок стал одним из главных спикеров «Будь в теме»

26 сентября 2022 14:21
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Новости Беларуси. Отличить правду от фейков, разобраться в отголосках августа 2020-го, вникнуть в политический курс белорусского государства. В Гродно стартовал совместный проект телеканала СТВ и общественного объединения «Белая Русь» под названием «Будь в теме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТВ и «Белая Русь» запустили совместный проект «Будь в теме» – читайте далее.

«Никаких острых тем не боимся». Григорий Азарёнок стал одним из главных спикеров «Будь в теме»-1

Одним из главных спикеров на встречах выступает наш политический обозреватель и ведущий авторских рубрик Григорий Азаренок.

«Никаких острых тем не боимся». Григорий Азарёнок стал одним из главных спикеров «Будь в теме»-4

Григорий Азаренок, ведущий СТВ:
Президент неоднократно нам указывает на то, что нужно общаться с людьми, нужно выслушивать вопросы, любые вопросы, нужно доносить нашу официальную информацию, которую мы знаем, которая действительно наша правда, наша государственная точка зрения. Встреча прошла потрясающе. Видно, что люди хотят общаться, хотят обсуждать, у людей свои вопросы, иногда жесткие, иногда сложные, но мы открыты, никаких острых тем не боимся, готовы обсуждать.

# Государственная информационная политика # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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