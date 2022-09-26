Визитной карточкой города стал кинотеатр. Какие объекты подготовили в Столбцах к «Дожинкам»?

Новости Беларуси. «Дожинки» в Стобцах. Готов ли город к этому масштабному празднику? Как прошло его благоустройство? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие объекты станут излюбленным местом жителей города, пройдем мастер-класс по изготовлению хлебного снопа.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Проезжая по городу даже в такую погоду, сложно было не заметить, как город преобразился и стал краше. И первое место, куда мы направились, был, конечно же, кинотеатр. Именно он у меня вызвал особый восторг и восхищение. Такого кинотеатра нет ни в одном населенном пункте Беларуси. Думаю, именно это место будет пользоваться популярностью у молодежи.

Визитной карточкой города бесспорно является кинотеатр. Был он построен в 1947 году. И является самым старым из всех кинотеатров центрального региона. Особую уникальность представляет стиль здания, сочетавший в себе модернизм и кубизм. При реставрации важно было сохранить его внешний облик. Что получилось, сейчас посмотрим.

Заходим через центральный вход. В интерьере стильный лофт и комфортный минимализм. Дальше – фойе. Здесь находится бар и зоны отдыха. Прозрачный вестибюль, оригинальные светильники. И вот уже кинозал. Ангелина Валькович:

Уютные диванчики, современное оборудование, серебряный экран. Зал кинотеатра ничем не уступает столичным аналогам. 24 сентября здесь состоится первый показ после длительного перерыва. Темой дня станет белорусское кино. Кинозал рассчитан на 49 мест. С комфортом смогут разместиться и жители города, и целые учебные классы.

Татьяна Дорошкевич, генеральный директор предприятия «Миноблкиновидеопрокат»:

Сразу после войны построили Дом культуры, в котором показывалось и кино. Затем выстроился новый дом культуры, а здесь остался показ фильмов. Таким образом – кинотеатр. В 2014 году вся наша сеть перешла на цифровой формат показа фильмов. К сожалению, это был единственный действующий кинотеатр, который не смог перейти на современные технологии показа в силу своих архитектурных особенностей, которые для этих технологий не подходили. Поэтому до тех пор, пока была аналоговая 35-миллиметровая пленка до 2016 года мы показывали еще кино на пленке. В 2016 году мы прекратили этот показ и законсервировали это здание в ожидании его судьбы дальнейшей. Были учтены пожелания горожан, сохранен уникальный фасад, просто преобразованный уже в современный модерновый вид. Поэтому новое здание – близкий родственник старого. Тем не менее в него вдохнули новую жизнь, здесь теперь стоит цифровое оборудование. Планируется не только показ фильмов, но еще много интересных мероприятий для разных возрастных групп жителей нашего города. В особенности, для молодежи, для подростков, для школьников. С этой целью вокруг кинотеатра возведены площадки, достаточно большие по размеру, чтобы массовые мероприятия проводить. Ангелина Валькович:

Давайте пройдем на летнюю террасу, чтобы посмотреть, что это за площадка, чем она удивит гостей и жителей города.

Татьяна Дорошкевич:

Давайте. Вот мы на открытой площадке. Это наше многофункциональное общественное пространство, которое предполагает работу фудкорта, здесь будут располагаться и столики, и стулья для тех, кто захотел присесть и воспользоваться этой услугой. Далее у нас здесь есть зрительские места, здесь можно устраивать кинотеатр под открытым небом ночью. Кроме того, здесь возможны и музыкальные вечеринки вместе с просмотром фильма, здесь возможны и фотозоны, и фотовыставки. Выставки юных художников. И не только юных. Много чего. Все, что можно придумать, здесь можно осуществить.

Не обошли стороной и учреждения образования. Благодаря будущим «Дожинкам» построили школу № 4 на 720 мест. Благоустроили подъездные дороги к ней, обустроили пешеходные связи. А вот вторая школа может похвастаться новым стадионом. Отремонтировали здесь и фасад здания. Ангелина Валькович:

Такой праздник, как «Дожинки», не может обойтись без большой музыкальной программы. Ярким аккордом станут выступления местных творческих коллективов.