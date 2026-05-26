Не только отдых и оздоровление, но и медреабилитация! Рассказываем, почему стоит побывать в «Ружанском»

2026 год объявлен главой государства Годом белорусской женщины. И это отличный повод рассказать о значимой роли женщины в самых разных сферах экономики. К слову, ни одна страна мира не объявляла год в честь женщины никогда. В международной практике встречаются даты или кампании, но не целый год в рамках национальной политики, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.

Коллектив санатория «Ружанский» насчитывает 265 человек, и 70% из них – женщины. Сложных задач не боятся. Наоборот, нестандартные задачи вызывают большой интерес. Это наглядное подтверждение того, что сфера курортного обслуживания открыта для талантливых, целеустремленных и инициативных специалистов вне зависимости от пола.