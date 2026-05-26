Не только отдых и оздоровление, но и медреабилитация! Рассказываем, почему стоит побывать в «Ружанском»

2026 год объявлен главой государства Годом белорусской женщины. И это отличный повод рассказать о значимой роли женщины в самых разных сферах экономики. К слову, ни одна страна мира не объявляла год в честь женщины никогда. В международной практике встречаются даты или кампании, но не целый год в рамках национальной политики, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.
Коллектив санатория «Ружанский» насчитывает 265 человек, и 70% из них – женщины. Сложных задач не боятся. Наоборот, нестандартные задачи вызывают большой интерес. Это наглядное подтверждение того, что сфера курортного обслуживания открыта для талантливых, целеустремленных и инициативных специалистов вне зависимости от пола.
Елена Нощик, главный врач ОАО «Санаторий «Ружанский»:
На сегодняшний момент у нас работают 15 врачей. Это люди, которые любят свое дело, которые умеют вкладывать в ежедневный свой труд частичку своего сердца и души. Поэтому у нас на сегодняшний момент работает не просто группа специалистов, а команда, у нас на сегодняшний день самая совершенная лечебная база, которой позавидуют многие городские медицинские центры.
В «Ружанском» органично развиваются сразу несколько стратегических направлений. Так, заняться медицинской реабилитацией подтолкнула пандемия. Здесь первыми в республике получили лицензию на такой вид деятельности и начали программу бронхолегочного восстановления. Женщины «Ружанского» демонстрируют способность решать нестандартные задачи, эффективно работать в условиях высокой ответственности и одновременно создавать комфортную и благоприятную рабочую атмосферу. Их внимательность к деталям, гибкость мышления и умение находить баланс между точностью и человечностью положительно сказываются на всех процессах и качестве обслуживания гостей санатория.
Подробности в видео.
*На правах рекламы.