Как сделать декоративный сноп? Показывает мастер по соломоплетению

Новости Беларуси. «Дожинки»в Стобцах. Готов ли город к этому масштабному празднику? Как прошло его благоустройство? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие объекты станут излюбленным местом жителей города, пройдем мастер-класс по изготовлению хлебного снопа. Как и у любого праздника, у «Дожинок» есть свои традиции. Одна из которых зародилась еще у наших предков. Последний сноп, который собирали в этом году, украшали цветами или наряжали в женскую одежду и оставляли в селении или в поле до следующего года. Сейчас же последний сноп передается районному центру, который следующим будет принимать фестиваль. И сегодня вместе с мастером по соломоплетннию Инной Дрозд мы покажем мастер-класс по изготовлению декоративного снопа.

Инна Дрозд, руководитель народного клуба мастеров декоративно-прикладного искусства «Пралеска» Столбцовского центра культуры:

Для изготовления этого снопа мы будем использовать прежде всего ржаную соломку, у нас есть лен, у нас есть пшеница, овес, тритикале. Используется разная солома, делаются маленькие заготовочки, маленькие снопочки, потом они у нас увязываются в одну общую конструкцию. Это у нас пшеница. Это жито, рожь. Я как мастер соломоплетения тоже использую в своей работе житневую соломку, потому что она красивая, длинная, удобно с ней работать. Приступаем к нашему мастер-классу. Давайте набирать колоски. Выбираем ржаные колоски, неважно какие они: большие или маленькие. Набирайте очень много, складывайте, необязательно по росту, главное, чтобы формировалась красивая композиция. Потом колоски будут связываться шпагатом или нитью. В данном случае я работаю со шпагатом, потому что прочно, надежно, чтобы за композицию нашу было не стыдно. Поэтому используется шпагат.

Мы заготавливали заранее, чтобы соломка была красивая, потому что если ее убирать в последние дни. Даже для примера могу показать. Тут собирали колоски, они более светлые. А вот здесь уже более поздний сбор. Они по цвету даже отличаются. Сам колосок становится темным. Мы подбирали соломку заранее. Нам помогали наши коллеги, сельские клубы, клубы библиотеки. Пока мы делаем заготовку, а потом будем уже последним этапом его украшать. Ангелина Валькович, корреспондент:

Сколько снопов уже заготовлено? Не один же будет представлен? Инна Дрозд:

Это будет один выставочный, а второй, который будет передаваться другому району. Но в этом году мы уже сделали порядка 30 снопов. Вот у меня уже получился один снопочек. Ангелина Валькович:

Казалось бы, так просто, а вот и нет. Это и есть как раз таки та заготовка снопа, который будет передаваться следующему району для участия в фестивале. Готовность его составляет 70 %. Поэтому частичка моей души сегодня будет внесена в это шедевральное изделие.

Инна Дрозд:

Что мы делаем дальше? Мы прикладываем наш снопок. Ангелина Валькович:

А здесь основа металлическая есть? Инна Дрозд:

Нет, здесь идет только солома. Ангелина Валькович:

Сколько будет весить это изделие?