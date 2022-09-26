СТВ и «Белая Русь» запустили совместный проект «Будь в теме»

Новости Беларуси. Отличить правду от фейков, разобраться в отголосках августа 2020-го, вникнуть в политический курс белорусского государства. В Гродно стартовал совместный проект телеканала СТВ и общественного объединения «Белая Русь» под названием «Будь в теме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже прошли две встречи в рамках инициативы: первая – со школьниками старших классов, вторая – со студентами трех вузов города. Суть проекта в диалоге с молодежью – с самым прогрессивным слоем населения с пытливыми умами. Одним из главных спикеров на встречах выступает наш политический обозреватель и ведущий авторских рубрик Григорий Азаренок.

У каждого молодого человека в зале была возможность задать свой вопрос, вступить в дискуссию, всем вместе найти решение даже самых острых проблем. И обсуждения действительно были горячими. Участники рассмотрели наглядные примеры информационно-психологического воздействия, которое идет на Беларусь со стороны деструктивных сил, а также с точки зрения здравого смысла разобрали те заблуждения, в которых вот уже два года пребывают некоторые жители нашей страны.

Юлия Тучковская, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

В связи с сегодняшней ситуацией в стране, в мире, мне кажется, это очень важно знать. Мы будущее нашей страны, мы должны понимать, что нас ждет, что мы должны сделать, чтобы не допустить ошибок. Очень интересно послушать мнения людей, которые хорошо в этом разбираются.

Андрей Басак, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Против Республики Беларусь на сегодня развязана гибридная война. Одна из составляющих этой войны – это информационная война. А формы этой войны, конечно же, разнообразны. Это и создание фейков, это и создание различных слухов, это и блокада, вот как мы сейчас видим, Telegram-каналов, которые доносят правду. И мы этим проектом хотим донести до молодых людей, особенно до их сознания, где же находится эта правда, что она находится именно в государственных средствах массовой информации. И только благодаря этим средствам можно получить достоверную, своевременную и оперативную информацию.