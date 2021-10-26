«Ни одного случая не было, чтобы кто-то приехал с ребёнком из командировки». Вот как работают женщины-дальнобойщики

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы знаете, что отличает женщину за рулем? Ведь женщина может везти автомобиль, будучи в интересном положении. И тогда вроде бы и взятки гладки, да? И смена настроения, может быть плохое самочувствие. Кстати, вы во время беременности садились за руль, водили? Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Я нет, по-моему. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Я водила, да. Мне кажется, что многие женщины-автомобилисты, которые довольно уверенно себя чувствуют за рулем, и в роддом могут приехать на собственном автомобиле. Наталья Надольская:

Я приехала в роддом за рулем. Ольга Бурлакова:

Взятки гладки, но мне кажется, закон суров для всех.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Да, правилами дорожного движения запрещается управление транспортным средством в болезненном состоянии. Ольга Бурлакова:

А беременность же – это не болезнь. Артем Нехай:

Нет, но если уже критическое какое-то состояние, чуть ли не роды, то, конечно, лучше позаботиться о том, чтобы управлял транспортным средством супруг либо кто-то еще, либо вызвать скорую медицинскую помощь. Но если это где-то в дороге случилось и видите экипаж ГАИ, то с радостью помогут, сопроводят. Ольга Бурлакова:

Дмитрий, как решаются такие вопросы у женщин, которые вообще иногда месяцами ездят? Наталья Надольская:

А можно уехать в рейс, родить и вернуться уже с ребенком. Ольга Бурлакова:

Вообще, как с семьей, с детьми как происходит?

Дмитрий Воронцов, директор транспортной компании по международным автомобильным грузоперевозкам:

Во-первых, все взрослые люди, сами определяют свою работу. И, как правило, с девушками у нас такой отдельный, доверительный разговор. И если девушке, женщине надо быть в это время дома, она спокойно может находиться дома и не ехать в командировку. Ольга Бурлакова:

Ваши дальнобойщицы, так скажем, все замужние, имеют семьи? Детей спокойно оставляют и едут в рейсы?