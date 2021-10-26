«Ни одного случая не было, чтобы кто-то приехал с ребёнком из командировки». Вот как работают женщины-дальнобойщики

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы знаете, что отличает женщину за рулем? Ведь женщина может везти автомобиль, будучи в интересном положении. И тогда вроде бы и взятки гладки, да? И смена настроения, может быть плохое самочувствие. Кстати, вы во время беременности садились за руль, водили?
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Я нет, по-моему.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Я водила, да. Мне кажется, что многие женщины-автомобилисты, которые довольно уверенно себя чувствуют за рулем, и в роддом могут приехать на собственном автомобиле.
Наталья Надольская:
Я приехала в роддом за рулем.
Ольга Бурлакова:
Взятки гладки, но мне кажется, закон суров для всех.
Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Да, правилами дорожного движения запрещается управление транспортным средством в болезненном состоянии.
Ольга Бурлакова:
А беременность же – это не болезнь.
Артем Нехай:
Нет, но если уже критическое какое-то состояние, чуть ли не роды, то, конечно, лучше позаботиться о том, чтобы управлял транспортным средством супруг либо кто-то еще, либо вызвать скорую медицинскую помощь. Но если это где-то в дороге случилось и видите экипаж ГАИ, то с радостью помогут, сопроводят.
Ольга Бурлакова:
Дмитрий, как решаются такие вопросы у женщин, которые вообще иногда месяцами ездят?
Наталья Надольская:
А можно уехать в рейс, родить и вернуться уже с ребенком.
Ольга Бурлакова:
Вообще, как с семьей, с детьми как происходит?
Дмитрий Воронцов, директор транспортной компании по международным автомобильным грузоперевозкам:
Во-первых, все взрослые люди, сами определяют свою работу. И, как правило, с девушками у нас такой отдельный, доверительный разговор. И если девушке, женщине надо быть в это время дома, она спокойно может находиться дома и не ехать в командировку.
Ольга Бурлакова:
Ваши дальнобойщицы, так скажем, все замужние, имеют семьи? Детей спокойно оставляют и едут в рейсы?
Дмитрий Воронцов:
Есть и замужние, и незамужние. Но еще ни одного случая не было, чтобы кто-то
Прошла аттестацию и села за руль грузового автомобиля. Как женщина может стать дальнобойщиком – подробнее здесь.