Прошла аттестацию и села за руль грузового автомобиля. Как женщина может стать дальнобойщиком?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Раньше, по-моему, женщинам вообще в принципе не разрешали участвовать в международных перевозках. Закон поменялся?
Дмитрий Воронцов, директор транспортной компании по международным автомобильным грузоперевозкам:
Да, было запрещено. В данный момент, если пройти определенную сертификацию, то, в принципе, любая девушка может сесть за руль. Я Наталью прямо здесь приглашаю. Если она устанет от минивэна, если он будет для нее мал, приглашаю на серьезный грузовик.
Наталия Звольская, водитель такси:
Спасибо.
Екатерина Забенько:
Это называется карьерный рост таксиста.
Дмитрий Воронцов:
На серьезный грузовик, и вместе с нами в Мадрид либо в Барселону.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Дмитрий, согласитесь, одно дело – изменение правил каких-то, а другое дело – изменение сознания людей. Такое скептическое отношение к женщине за рулем. А тут еще и на такую ответственную работу женщину взять. Как вы к этому подходили? Там какой-то большой стаж работы или у вас свое видение?
Дмитрий Воронцов:
Первая девушка, которая к нам пришла четыре года назад, была совершенно без опыта работы. Мы ее отправили на курсы, она прошла с нами обучение, прошла аттестацию и после этого только села за грузовой автомобиль. У нее не было никакого опыта. Это было четыре года назад, и практически вообще не было девушек, которые готовы были сесть за руль. Во-первых, это довольно-таки сложно; во-вторых, требует определенного документооборота, и не каждый готов за это браться. Вот мы поэкспериментировали и с большим удовольствием этот процесс уже развиваем. У нас девчонки работают. И у нас есть желающие прийти к нам – молодые девушки, женщины, которые готовы работать. У нас даже работает одна бабушка. Она молодая женщина, ей 41 год, у нее внук есть.
Какие машины выбирают белоруски и влияет ли цвет на стиль езды – подробнее здесь.