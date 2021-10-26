Прошла аттестацию и села за руль грузового автомобиля. Как женщина может стать дальнобойщиком?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Раньше, по-моему, женщинам вообще в принципе не разрешали участвовать в международных перевозках. Закон поменялся?

Дмитрий Воронцов, директор транспортной компании по международным автомобильным грузоперевозкам:

Да, было запрещено. В данный момент, если пройти определенную сертификацию, то, в принципе, любая девушка может сесть за руль. Я Наталью прямо здесь приглашаю. Если она устанет от минивэна, если он будет для нее мал, приглашаю на серьезный грузовик.

Наталия Звольская, водитель такси:

Спасибо. Екатерина Забенько:

Это называется карьерный рост таксиста. Дмитрий Воронцов:

На серьезный грузовик, и вместе с нами в Мадрид либо в Барселону.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Дмитрий, согласитесь, одно дело – изменение правил каких-то, а другое дело – изменение сознания людей. Такое скептическое отношение к женщине за рулем. А тут еще и на такую ответственную работу женщину взять. Как вы к этому подходили? Там какой-то большой стаж работы или у вас свое видение?