Прямой эфир

Прошла аттестацию и села за руль грузового автомобиля. Как женщина может стать дальнобойщиком?

26 октября 2021 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Раньше, по-моему, женщинам вообще в принципе не разрешали участвовать в международных перевозках. Закон поменялся?

Прошла аттестацию и села за руль грузового автомобиля. Как женщина может стать дальнобойщиком?-1

Дмитрий Воронцов, директор транспортной компании по международным автомобильным грузоперевозкам:
Да, было запрещено. В данный момент, если пройти определенную сертификацию, то, в принципе, любая девушка может сесть за руль. Я Наталью прямо здесь приглашаю. Если она устанет от минивэна, если он будет для нее мал, приглашаю на серьезный грузовик.

Прошла аттестацию и села за руль грузового автомобиля. Как женщина может стать дальнобойщиком?-4

Наталия Звольская, водитель такси:
Спасибо.

Екатерина Забенько:
Это называется карьерный рост таксиста.

Дмитрий Воронцов:
На серьезный грузовик, и вместе с нами в Мадрид либо в Барселону.

Прошла аттестацию и села за руль грузового автомобиля. Как женщина может стать дальнобойщиком?-7

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Дмитрий, согласитесь, одно дело – изменение правил каких-то, а другое дело – изменение сознания людей. Такое скептическое отношение к женщине за рулем. А тут еще и на такую ответственную работу женщину взять. Как вы к этому подходили? Там какой-то большой стаж работы или у вас свое видение?

Прошла аттестацию и села за руль грузового автомобиля. Как женщина может стать дальнобойщиком?-10

Дмитрий Воронцов:
Первая девушка, которая к нам пришла четыре года назад, была совершенно без опыта работы. Мы ее отправили на курсы, она прошла с нами обучение, прошла аттестацию и после этого только села за грузовой автомобиль. У нее не было никакого опыта. Это было четыре года назад, и практически вообще не было девушек, которые готовы были сесть за руль. Во-первых, это довольно-таки сложно; во-вторых, требует определенного документооборота, и не каждый готов за это браться. Вот мы поэкспериментировали и с большим удовольствием этот процесс уже развиваем. У нас девчонки работают. И у нас есть желающие прийти к нам – молодые девушки, женщины, которые готовы работать. У нас даже работает одна бабушка. Она молодая женщина, ей 41 год, у нее внук есть.

Какие машины выбирают белоруски и влияет ли цвет на стиль езды – подробнее здесь.

# Профессии # общество # Екатерина Забенько # Дмитрий Воронцов # Наталия Звольская # Ольга Бурлакова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Около 60 пустующих объектов Минской области выставлены на продажу
26 октября 2021 14:22

Около 60 пустующих объектов Минской области выставлены на продажу

Какие машины выбирают белоруски и влияет ли цвет на стиль езды?
26 октября 2021 14:15

Какие машины выбирают белоруски и влияет ли цвет на стиль езды?

Есть монтировка, газовый баллончик и отслеживание геопозиции. Женщина-водитель рассказала, как работает в такси
26 октября 2021 14:02

Есть монтировка, газовый баллончик и отслеживание геопозиции. Женщина-водитель рассказала, как работает в такси