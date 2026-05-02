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Новости по тегу #Артем Нехай

ГАИ Минска усилила контроль за арендными автомобилями
02 мая 2026 07:57

ГАИ Минска усилила контроль за арендными автомобилями

На контроле – каршеринг! ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию
18 ноября 2025 07:24

На контроле – каршеринг! ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию

ГАИ усилила контроль за парковочными местами для людей с инвалидностью
28 октября 2025 06:13

ГАИ усилила контроль за парковочными местами для людей с инвалидностью

ГАИ: в Минске усилят контроль за перевозками пассажиров автомобилями-такси
19 августа 2025 18:16

ГАИ: в Минске усилят контроль за перевозками пассажиров автомобилями-такси

Квесты, тир и альпинистская вышка. В Минске прошла акция «За безопасность вместе»
03 июня 2023 19:23

Квесты, тир и альпинистская вышка. В Минске прошла акция «За безопасность вместе»

С началом тёплого сезона ГАИ усилит контроль за мотоциклистами
25 марта 2022 07:08

С началом тёплого сезона ГАИ усилит контроль за мотоциклистами

«Ни одного случая не было, чтобы кто-то приехал с ребёнком из командировки». Вот как работают женщины-дальнобойщики
26 октября 2021 14:44

«Ни одного случая не было, чтобы кто-то приехал с ребёнком из командировки». Вот как работают женщины-дальнобойщики

В каких случаях сотрудникам ГАИ и «скорой» разрешено нарушать ПДД?
24 апреля 2015 09:24

В каких случаях сотрудникам ГАИ и «скорой» разрешено нарушать ПДД?

Нетрезвого мужа, который вез жену в роддом, лишили водительских прав
24 апреля 2015 09:23

Нетрезвого мужа, который вез жену в роддом, лишили водительских прав