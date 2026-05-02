Новости по тегу #Артем Нехай

В период больших выходных сотрудники ГАИ Минска проводят специальные рейды, направленные на профилактику нарушений среди водителей арендованных автомобилей.
В столице сотрудники ДПС начали рейдовые мероприятия с применением гласной, негласной и смешанной форм контроля.
В центре внимания дорожной милиции – нецелевое использование парковочных мест, которые предназначены для инвалидов. Рейды продолжатся до конца октября.
Особое внимание – пресечению самых распространенных нарушений среди водителей.
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