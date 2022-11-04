«Ни один район не будет нуждаться». Министр образования о строительстве детских садов в Минске

Новости Беларуси. Новый необычный детский сад № 579 открыли в Первомайском районе. Он расположен на нижних этажах жилого дома на проспекте Независимости, 88 вблизи парка Челюскинцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возведением занимался частный застройщик, который подарил социальный объект городу. Дошкольное учреждение рассчитано на 90 малышей. В нем разместятся пять групп для детей от года до шести лет. Есть ресурсный кабинет для педагогов и комната для творческих занятий. Спортивный зал совмещен с музыкальным. Внутри интересный дизайн: необычной формы светильники, геометрический декор на стенах и много зеркальных элементов. Возле сада – площадка для прогулок с современным оборудованием.

Елена Быкова, заведующая детского сада № 579:

В саду будут функционировать пять возрастных групп, самым маленьким нашим воспитанникам будет, начиная от года возраст, и до шести лет. Также в саду открыта группа интегрированного обучения и воспитания. На данный момент туда зачислены трое деток с трудностями в обучении, которым на базе нашего сада будет оказываться квалифицированная педагогическая помощь.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Очень важно, что государство сегодня особое внимание уделяет доступности учреждений дошкольного образования. И фактически в Минске сегодня с открытием этого детского сада и с введением в очередь, которое мы планируем к концу этого года ввести еще одно, ни один район не будет сегодня нуждаться в учреждениях дошкольного образования.