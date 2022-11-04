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Андрейченко о новом мосте в Новополоцке: этот объект имеет стратегическое значение для Беларуси

04 ноября 2022 15:31
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Новости Беларуси. Жители Новополоцка 4 ноября вернулись к привычному ритму жизни. Там по мосту, соединяющему берега Западной Двины, открыли движение для автотранспорта, пешеходов и велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрейченко о новом мосте в Новополоцке: этот объект имеет стратегическое значение для Беларуси-1

Это единственная переправа через реку в городе. Она ведет к густонаселенным микрорайонам Боровуха, Междуречье и к многочисленным садовым товариществам.  

Андрейченко о новом мосте в Новополоцке: этот объект имеет стратегическое значение для Беларуси-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Сегодня, несмотря на такое непростое время в политическом плане, потрясения, которые сегодня в мире происходят – и политические, и экономические, и социальные, мы все-таки ведем строительство, страна развивается, страна хорошеет. Этот объект очень важен для региона, потому что он имеет стратегическое значение для Республики Беларусь.  

Что о новом мосте говорят жители? Читайте здесь.  

# Мосты Беларуси # общество # Владимир Андрейченко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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