Андрейченко о новом мосте в Новополоцке: этот объект имеет стратегическое значение для Беларуси

Новости Беларуси. Жители Новополоцка 4 ноября вернулись к привычному ритму жизни. Там по мосту, соединяющему берега Западной Двины, открыли движение для автотранспорта, пешеходов и велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это единственная переправа через реку в городе. Она ведет к густонаселенным микрорайонам Боровуха, Междуречье и к многочисленным садовым товариществам.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня, несмотря на такое непростое время в политическом плане, потрясения, которые сегодня в мире происходят – и политические, и экономические, и социальные, мы все-таки ведем строительство, страна развивается, страна хорошеет. Этот объект очень важен для региона, потому что он имеет стратегическое значение для Республики Беларусь.