В Минске открыли новое здание 15-й городской поликлиники – Наталья Кочанова поздравила медиков

Новости Беларуси. В Минске открыли современное новое здание 15-й городской поликлиники на 42 тысячи пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она переехала из постройки с более чем полувековой историей и уже 4 ноября принимает первых посетителей.

Качество и доступность услуг в стремительно развивающемся спальном районе столицы продемонстрировали спикеру верхней палаты парламента. Наталья Кочанова, в свою очередь, поздравила медиков и пациентов со значимым событием и вручила сертификат на приобретение лазерного аппарата. В многофункциональной клинике уже готовы принимать 850 пациентов в смену. Всего высококвалифицированную медицинскую помощь здесь готовы оказывать по 12 специальностям.

В новостройке есть все, что необходимо для своевременного обследования и лечения пациентов: три отделения общей практики, кабинеты приема узких специалистов, женская консультация. Работает рентгенологическое отделение с дентальным рентген-аппаратом и маммографом. Среди немаловажных достоинств клиники собственная водолечебница и тренажерный зал.

Тамара Кручинина, главный врач 15-й городской поликлиники Минска:

Наша поликлиника новая в четыре раза больше той, которая была до этого, она оснащена всем новым современным диагностическим, лечебным оборудованием. Оборудование позволит нам внедрить новые методики лечения, конечно, расширить наши возможности. Самое главное – мы сможем больше заболеваний диагностировать именно здесь на амбулаторно-поликлиническом этапе, не направляя пациентов в специализированные отделения.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

За годы нашего суверенитета в нашей стране сложилось достаточно много уже традиций, которые действительно стали народными традициями. Одна из них – это к празднику, который мы отмечаем 7 ноября. Это подарки народу. Когда-то Президент сказал: «Давайте мы к этому празднику будем дарить трудовые подарки нашим людям». И сегодня по всей стране в преддверии этого праздника у нас открываются новые объекты инфраструктуры. Когда это происходит, люди чувствуют, что страна живет, она развивается, и с гордостью говорят о своей стране.