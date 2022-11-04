Гуакамоле – вкусный вариант для завтрака. Рассказываем простой рецепт блюда

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень сочное и вкусное блюдо – гуакамоле с овощами.

Очистим авокадо. Достанем мякоть с помощью ложки. Чтобы оставить текстуру авокадо, мы перекладываем все в чашу блендера.

Разминать будем толкушкой. Перекладываем пасту авокадо в тарелку и сразу же добавляем сок лимона, чтобы авокадо не успело потемнеть.

Приступаем к следующим ингредиентам. Синий сладкий лук нарезаем на небольшие кусочки. Перекладываем мелко нарезанный лук к авокадо. Томаты режем мелкими кубиками. Мелко рубленная зелень петрушки. Отправляем все в тарелку.

Приправим все солью и перцем и добавим немного оливкового масла. Тщательно все перемешиваем.

Подготовим гренки. Духовка предварительно разогрета. Хочу немного смазать хлеб сливочным маслом и прогреть.