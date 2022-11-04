Прямой эфир

Гуакамоле – вкусный вариант для завтрака. Рассказываем простой рецепт блюда

04 ноября 2022 15:30
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень сочное и вкусное блюдо – гуакамоле с овощами.

Гуакамоле – вкусный вариант для завтрака. Рассказываем простой рецепт блюда-1

Очистим авокадо. Достанем мякоть с помощью ложки. Чтобы оставить текстуру авокадо, мы перекладываем все в чашу блендера.

Гуакамоле – вкусный вариант для завтрака. Рассказываем простой рецепт блюда-4

Разминать будем толкушкой. Перекладываем пасту авокадо в тарелку и сразу же добавляем сок лимона, чтобы авокадо не успело потемнеть.

Гуакамоле – вкусный вариант для завтрака. Рассказываем простой рецепт блюда-7

Приступаем к следующим ингредиентам. Синий сладкий лук нарезаем на небольшие кусочки. Перекладываем мелко нарезанный лук к авокадо. Томаты режем мелкими кубиками. Мелко рубленная зелень петрушки. Отправляем все в тарелку.

Гуакамоле – вкусный вариант для завтрака. Рассказываем простой рецепт блюда-10

Приправим все солью и перцем и добавим немного оливкового масла. Тщательно все перемешиваем.

Гуакамоле – вкусный вариант для завтрака. Рассказываем простой рецепт блюда-13

Подготовим гренки. Духовка предварительно разогрета. Хочу немного смазать хлеб сливочным маслом и прогреть.

Гуакамоле – вкусный вариант для завтрака. Рассказываем простой рецепт блюда-16

Сервируем гуакамоле на теплый хлеб. А для текстуры и вкуса добавим жареные подсолнечные семечки. Завтрак готов.

*На правах рекламы.

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