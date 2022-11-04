Гуакамоле – вкусный вариант для завтрака. Рассказываем простой рецепт блюда

Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень сочное и вкусное блюдо – гуакамоле с овощами.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень сочное и вкусное блюдо – гуакамоле с овощами.
Очистим авокадо. Достанем мякоть с помощью ложки. Чтобы оставить текстуру авокадо, мы перекладываем все в чашу блендера.
Разминать будем толкушкой. Перекладываем пасту авокадо в тарелку и сразу же добавляем сок лимона, чтобы авокадо не успело потемнеть.
Приступаем к следующим ингредиентам. Синий сладкий лук нарезаем на небольшие кусочки. Перекладываем мелко нарезанный лук к авокадо. Томаты режем мелкими кубиками. Мелко рубленная зелень петрушки. Отправляем все в тарелку.
Приправим все солью и перцем и добавим немного оливкового масла. Тщательно все перемешиваем.
Подготовим гренки. Духовка предварительно разогрета. Хочу немного смазать хлеб сливочным маслом и прогреть.
Сервируем гуакамоле на теплый хлеб. А для текстуры и вкуса добавим жареные подсолнечные семечки. Завтрак готов.
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