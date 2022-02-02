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Важно техническое состояние. В Минской области проверяют школьные автобусы

02 февраля 2022 14:20
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Новости Беларуси. Контроль за школьным транспортом. Сотрудники ГАИ и Транспортной инспекции уделяют особое внимание безопасности маленьких пассажиров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Важно техническое состояние. В Минской области проверяют школьные автобусы-1

Разработан комплекс мероприятий для проверки готовности школьных автобусов к перевозке детей. Важно техническое состояние транспорта.  

Важно техническое состояние. В Минской области проверяют школьные автобусы-4

Также смотрят на соответствие водителя требованиям, необходимым для допуска к перевозке юных пассажиров. У него должна быть соответствующая квалификация.  

Важно техническое состояние. В Минской области проверяют школьные автобусы-7

Виктор Борис, начальник ОГАИ Копыльского района:  
Проводится смотр школьных автобусов. Сюда включается перечень таких процедур, как проверка соответствующей категории у водителя транспортного средства, наличие медицинской справки, наличие допуска на участие в дорожном движении. Смотрим медицинские аптечки, знак аварийной остановки, внешние видимые повреждения кузова, противооткатные упоры. Если имеются какие-либо недостатки, отделением ГАИ Копыльского РОВД выдается соответствующее предписание на устранение данных недостатков.  

Важно техническое состояние. В Минской области проверяют школьные автобусы-10

В Минской области уже проверено более 40 автобусов, задействованных в перевозке детей. Выявлено 3 нарушения. Это меньше, чем 2021 году.  

# ГАИ # общество # Фотофакт

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