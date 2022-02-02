Важно техническое состояние. В Минской области проверяют школьные автобусы

Новости Беларуси. Контроль за школьным транспортом. Сотрудники ГАИ и Транспортной инспекции уделяют особое внимание безопасности маленьких пассажиров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Разработан комплекс мероприятий для проверки готовности школьных автобусов к перевозке детей. Важно техническое состояние транспорта.

Также смотрят на соответствие водителя требованиям, необходимым для допуска к перевозке юных пассажиров. У него должна быть соответствующая квалификация.

Виктор Борис, начальник ОГАИ Копыльского района:

Проводится смотр школьных автобусов. Сюда включается перечень таких процедур, как проверка соответствующей категории у водителя транспортного средства, наличие медицинской справки, наличие допуска на участие в дорожном движении. Смотрим медицинские аптечки, знак аварийной остановки, внешние видимые повреждения кузова, противооткатные упоры. Если имеются какие-либо недостатки, отделением ГАИ Копыльского РОВД выдается соответствующее предписание на устранение данных недостатков.