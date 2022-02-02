Важно техническое состояние. В Минской области проверяют школьные автобусы

Новости Беларуси. Контроль за школьным транспортом. Сотрудники ГАИ и Транспортной инспекции уделяют особое внимание безопасности маленьких пассажиров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Контроль за школьным транспортом. Сотрудники ГАИ и Транспортной инспекции уделяют особое внимание безопасности маленьких пассажиров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Разработан комплекс мероприятий для проверки готовности школьных автобусов к перевозке детей. Важно техническое состояние транспорта.
Также смотрят на соответствие водителя требованиям, необходимым для допуска к перевозке юных пассажиров. У него должна быть соответствующая квалификация.
Виктор Борис, начальник ОГАИ Копыльского района:
Проводится смотр школьных автобусов. Сюда включается перечень таких процедур, как проверка соответствующей категории у водителя транспортного средства, наличие медицинской справки, наличие допуска на участие в дорожном движении. Смотрим медицинские аптечки, знак аварийной остановки, внешние видимые повреждения кузова, противооткатные упоры. Если имеются какие-либо недостатки, отделением ГАИ Копыльского РОВД выдается соответствующее предписание на устранение данных недостатков.
В Минской области уже проверено более 40 автобусов, задействованных в перевозке детей. Выявлено 3 нарушения. Это меньше, чем 2021 году.