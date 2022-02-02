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«Даже в Питере нет, а у меня есть». Что рассказал о своей коллекции аппаратуры радиолюбитель из Жодино?

02 февраля 2022 14:17
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Новости Беларуси. На территории жодинского завода радиоэлектроники открылся необычный ретро-музей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Даже в Питере нет, а у меня есть». Что рассказал о своей коллекции аппаратуры радиолюбитель из Жодино?-1

Здесь собрано множество разных видов аппаратуры и приборов. Их разработали и создали специалисты советской и зарубежной радиопромышленности.  

«Даже в Питере нет, а у меня есть». Что рассказал о своей коллекции аппаратуры радиолюбитель из Жодино?-4

Инициатором и автором экспозиции выступил местный коллекционер Александр Дашкевич. В музее можно увидеть советскую, европейскую, японскую теле- и радиоаппаратуру XX века. В том числе телевизоры, магнитолы, видеокамеры, фотоаппараты и телефоны. Самый старый экспонат – радиоприемник 1928 года выпуска. Реставрирует собрание раритетов коллекционер лично.  

«Даже в Питере нет, а у меня есть». Что рассказал о своей коллекции аппаратуры радиолюбитель из Жодино?-7

Александр Дашкевич, радиолюбитель:    
Я вот как ее собирал? Где-то по объявлению, давал объявление. Где-то радиолюбители, они говорят: да, все, пожалуйста – высылали мне. Есть уникальные аппараты, которых практически уже нет. Только у главных таких музеев страны, это в Москве, даже в Питере нет, а у меня есть. У меня нет наследников, кому оставить. Благо, что она будет в Беларуси. Я рад, что в Беларуси к этому делу подошли фундаментально.  

«Даже в Питере нет, а у меня есть». Что рассказал о своей коллекции аппаратуры радиолюбитель из Жодино?-10

На сбор такой коллекции ушло около 15 лет. Пока музей посещают только заводчане, вскоре он будет открыт для всех жодинцев. В планах и пополнение коллекции. Поддержать инициативу и подарить экспонаты может любой желающий.  

# Выставка # общество # Александр Дашкевич # Фотофакт

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