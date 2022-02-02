«Даже в Питере нет, а у меня есть». Что рассказал о своей коллекции аппаратуры радиолюбитель из Жодино?

Александр Дашкевич, радиолюбитель:

Я вот как ее собирал? Где-то по объявлению, давал объявление. Где-то радиолюбители, они говорят: да, все, пожалуйста – высылали мне. Есть уникальные аппараты, которых практически уже нет. Только у главных таких музеев страны, это в Москве, даже в Питере нет, а у меня есть. У меня нет наследников, кому оставить. Благо, что она будет в Беларуси. Я рад, что в Беларуси к этому делу подошли фундаментально.