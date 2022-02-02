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Несанкционированный доступ, блокирование. Количество киберпреступлений в Минске снизилось почти на 40%

02 февраля 2022 14:23
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Новости Беларуси. В Минске за 2021 год было совершено почти 5 тысяч киберпреступлений. Из них около 90 % – хищения с помощью модификации компьютерной информации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Несанкционированный доступ, блокирование. Количество киберпреступлений в Минске снизилось почти на 40%-1

С каждым годом появляется все больше обманных схем. Также участились преступления против компьютерной безопасности. Среди них – несанкционированный доступ, блокирование и незаконное овладение информацией.  

Несанкционированный доступ, блокирование. Количество киберпреступлений в Минске снизилось почти на 40%-4

Чтобы люди не становились жертвами злоумышленников – с 2021 года реализуется республиканская и городская программы по профилактике и противодействию киберпреступности. Она уже приносит свои результаты. Количество подобных правонарушений в Минске снизилось почти на 40 %.

# Интернет-мошенничество # общество # Фотофакт

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