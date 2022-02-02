Несанкционированный доступ, блокирование. Количество киберпреступлений в Минске снизилось почти на 40%

Новости Беларуси. В Минске за 2021 год было совершено почти 5 тысяч киберпреступлений. Из них около 90 % – хищения с помощью модификации компьютерной информации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С каждым годом появляется все больше обманных схем. Также участились преступления против компьютерной безопасности. Среди них – несанкционированный доступ, блокирование и незаконное овладение информацией.