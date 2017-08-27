Ни капли бензина и если не хочешь крутить педали: поиск плюсов и минусов электромобиля и электровелосипеда

Новости Беларуси. На неделе был показал первый белорусский электромобиль. Без подзарядки он может проехать 150 километров. Энергией подзаряжается хоть из обычной розетки. Машина движется почти бесшумно. И недорого. 100 километров обойдутся в 2-3 рубля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Опытный образец белорусы создали меньше, чем за год. Но это, разумеется, еще только прототип. Эту научную премьеру 2017-го разработчики готовили меньше года. Пока в нашей стране около десятка электрокаров, а такое умное авто белорусского производства и вовсе в единственном экземпляре.

Александр Белевич, директор научно-инжинирингового центра:

Вот зарядный разъем, который установлен вместо традиционной заливной горловины. Сюда будет вставляться зарядный разъем. Но самое интересное, конечно, у нас под капотом.

Что сразу бросается в глаза, так это отсутствие привычного двигателя внутреннего сгорания. Проще говоря, машина работает на мощных батареях. Вместо ДВС – мотор-редуктор. Кстати, та же команда белорусских ученых разработала и мотор для «Ё-мобиля», на котором сегодня катается Владимир Жириновский.

Машина движется практически бесшумно, что в будущем может спасти наши города от бесконечного гула и грохота. Не нарушит такой агрегат и экологическое спокойствие. Вредные выбросы на нуле, а вот польза – в солидных цифрах. Поездка в 100 километров на таком умном авто обойдется в 2-3 рубля.

Сергей Поддубко, генеральный директор Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

Плюс рекуперация энергии. В этом электромобиле энергия торможения опять возвращается к батарее. Это очень важный момент с точки зрения экономии топлива. Перед нами тестовый образец, – подчеркивают разработчики. В будущем инновационное авто оснастят системой контроля мертвых зон и предупреждения столкновений. Будет и так называемый режим автопилота.

Григорий Саргсян, владелец электромобиля:

Я дома заряжаю от розетки, простой бытовой, 16-амперной. За такими агрегатом не то что наше будущее, а уже настоящее, – считает автомобилист со стажем. Ни капли бензина вот уже который год. У Григория вся семья перешла на такую энергетическую авто-диету. Пожалуй, единственный минус, который тормозит движение, – мало станций для зарядки. Пока он колесит на импортном электрокаре, но от белорусского не отказался бы. Григорий Саргсян, владелец электромобиля:

Если машина действительно будет отвечать всем нормам, какая разница, кто производитель. Для инновационного авто зеленый свет уже во многих странах. В той же Норвегии водители электрокаров освобождены от некоторых налогов. В Германии обещают покупателям таких машин субсидии. Эко-бонусы и во Франции. Зона для маневра есть и в Беларуси. Во-первых, освоить выпуск инновационных автомобилей готовы на новом заводе «Белджи». А после ввода АЭС в стране появятся и запасы электроэнергии.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:

Будет в производстве, будет нормальная экономика, по крайней мере он будет более доступный нашему потребителю, чем зарубежная аналогичная машина. Этот электровелосипед может преодолеть до 60 километров в день, а крутить педали совсем необязательно. Вся суть в этом мотор-колесе, которое можно поставить практически на любой агрегат. К примеру, на тележку в супермаркете или аэропорту. Одним словом, умная техника возьмет все хлопоты на себя.

Николай Янкевич, генеральный директор приборостроительного завода:

Разработана конструкции трехколесного электровелосипеда, который может решать много функций. И как средство перемещения, и как средство для транспортировки грузов.

Такие велосипеды будут полезны не только для любителей здорового образа жизни. Но и даже сами сотрудники Института передвигаются на них по своим коридорам. Полезно, а главное очень удобно.