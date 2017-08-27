Более 800 участников из Беларуси и стремление команды СТВ покорить пьедестал: на берегу Ислочи прошел фестиваль «Олимпия»

Новости Беларуси. На неделе на берегу реки Ислоч прошел спортивно-образовательный фестиваль работающей молодежи «Олимпия». Сюда съехались более 800 ребят со всей Беларуси. Впрочем, времени расслабляться было мало. Что ни минута, то мастер-класс, то испытание на твердость в спортивных состязаниях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Более 800 участников из всех регионов страны.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Впечатления просто изумительные. Даже погода, которая сегодня целый день хмурилась, здесь существует особый микроклимат, здесь всегда тепло.

Игры спортивные и интеллектуальные. А где вы еще министра, который танцевать другим показывает, видали.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Состояться можно только тогда, когда ты активно работаешь в социуме. И надо помнить, что, работая на себя только, ничего не получится. Работай на себя, работай на страну и у тебя все получится. «Олимпия» собрала и тех, кто здорово играть умеет, и даже на нервах. И это за здоровье. И тех, кто быт устроить может. И с ножа, и из топора.

Даже несмотря на природные капризы с дождем, сдаваться не собирались. В каждом из конкурсов (будь это дротика метания или творчества порыв) стояли участники до конца. Эмоции не сдерживая и впечатления тоже.

Анастасия Капустина, участник молодежного фестиваля «Олимпия»:

Это отличный повод, чтобы встретиться с друзьями из других областей, из других регионов. Поэтому такие мероприятия, такие проекты, я считаю, должны иметь место. Команда от СТВ сражалась в компании Министерства информации. И реально сражались. В конкурсе визиток – третье место. Да и за остальные бились, как могли.

Александра Шкарупина, СТВ:

Несмотря на то, что люди приехали совершенно незнакомые, из совершенно разных отраслей, мы все вместе, нам вместе классно, мы общаемся, знакомимся. В общем, все очень здорово. Дом поставили. Дров на кололи. И даже на самые неожиданные поступки пошли. Молча, горда. Пусть и холодно сегодня в Ислочи.

Видели мы многое, а уступать не стали. Вот к нам за презентацией подворья, пришли.

И старались, и сражались. Но за первое место побороться не смогли или… Пусть на этой Олимпии победила дружба, а Олимпийский огонь зажигал олимпийский чемпион. Каждый из участников успел доказать, что только в споре, будь он даже не истинным, к той самой истине рукой подать.