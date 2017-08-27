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«Быть многодетной семьей очень весело»: кто представит Витебск на национальном конкурсе «Семья года-2017»

27 августа 2017 13:05
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Новости Беларуси. Кто станет лучшей белорусской семьей 2017 года. За этот почетный титул готовятся побороться герои материала. Это семья Кравчуков из Витебска. В конце октября на национальном конкурсе в Минске они готовятся представить весь свой семейный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда к 1 сентября куплены дневники и тетради, то можно зайти и в магазин игрушек. У многодетной семьи Кравчук из Витебска этот отдел самый любимый. Ведь именно здесь можно купить увлекательные игры, которые развивают логику и мышление.

«Быть многодетной семьей очень весело»: кто представит Витебск на национальном конкурсе «Семья года-2017»-1

Прекрасная альтернатива компьютерам и интернету. У Кравчуков настольные или скорее напольные игры занимают треть всех полок.

«Быть многодетной семьей очень весело»: кто представит Витебск на национальном конкурсе «Семья года-2017»-4

Олег Кравчук, участник конкурса «Семья года-2017»:
Многие наши знакомые уже знают про это и даже просятся к нам в гости. «В субботу свободны? Свободны. Давайте с вами поиграем, и наши дети просят». Даже несколькими семьями играем.

Старшая Кристина в 15 лет пошла на парикмахерские курсы. Младшие Игорь и Паша завоевывают медали на соревнованиях по бальным танцам. Если уж и увлекаться чем-то, то уже выкладываться по полной. Также относиться к своей работе должен и любой педагог, тогда и дети будут стремиться быть лучшими во всем.

«Быть многодетной семьей очень весело»: кто представит Витебск на национальном конкурсе «Семья года-2017»-7

Кристина Кравчук, участник конкурса «Семья года-2017»:
Некоторые предметы вообще для поступления не нужны, но учителя так хорошо преподают, что уже на уроке запоминаешь половину домашнего задания. Дома уже учить меньше надо.

«Быть многодетной семьей очень весело»: кто представит Витебск на национальном конкурсе «Семья года-2017»-10

Игорь Кравчук, участник конкурса «Семья года-2017»:
Мне нравятся два моих педагога – Екатерина и Роман. Они меня учат танцевать. Я хочу достичь тех же высот, каких они достигли.

«Быть многодетной семьей очень весело»: кто представит Витебск на национальном конкурсе «Семья года-2017»-13

Павел Кравчук, участник конкурса «Семья года-2017»:
Учитель должен быть добрым, профессиональным, как наша мама.

И, действительно, дома – мама Лена, в школе – исключительно Елена Борисовна. Где бы ни была, она старается нестандартно подойти к воспитанию.

«Быть многодетной семьей очень весело»: кто представит Витебск на национальном конкурсе «Семья года-2017»-16

Елена Кравчук, участник конкурса «Семья года-2017»:
Я стараюсь найти индивидуальный подход к каждому ребенку, не только к своему собственному, но и к ученикам, которых у меня очень много. Я их всех очень люблю. И, как сказал сегодня наш Президент, нужно развивать личность, которая умеет глубоко мыслить и анализировать.

И первое, что нужно сделать – отвлечь детей от компьютера. Кравчуки всей семьей изучают свой род – дошли до восьмого колена.

«Быть многодетной семьей очень весело»: кто представит Витебск на национальном конкурсе «Семья года-2017»-19

Пекут пироги. И за день порой проезжают по 50 километров на велосипедах.

«Быть многодетной семьей очень весело»: кто представит Витебск на национальном конкурсе «Семья года-2017»-22

Елена Кравчук, участник конкурса «Семья года-2017»:
Основной принцип воспитания – это воспитание собственным примером. Мы ни раз об этом с мужем говорили. И наши дети, к нашему счастью, растут именно такими, какими мы хотим их видеть.

Олег Кравчук, участник конкурса «Семья года-2017»:
Очень даже весело, я хочу сказать, быть многодетной семьей. Мне очень нравится. Правда, не знаю, от количества детей. Но три ребенка для нас – в самый раз, чтобы чувствовать себя счастливыми родителями.

При грамотном планировании многодетная семья превращается в команду, капитаны которой точно знают, куда и как нужно двигаться. А родительская забота и детская непосредственность превращают этот процесс в настоящее приключение.

# общество # Сергей Ковалкин # Многодетные семьи в Беларуси # Анастасия Бут

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