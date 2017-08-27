«Быть многодетной семьей очень весело»: кто представит Витебск на национальном конкурсе «Семья года-2017»

Новости Беларуси. Кто станет лучшей белорусской семьей 2017 года. За этот почетный титул готовятся побороться герои материала. Это семья Кравчуков из Витебска. В конце октября на национальном конкурсе в Минске они готовятся представить весь свой семейный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда к 1 сентября куплены дневники и тетради, то можно зайти и в магазин игрушек. У многодетной семьи Кравчук из Витебска этот отдел самый любимый. Ведь именно здесь можно купить увлекательные игры, которые развивают логику и мышление.

Прекрасная альтернатива компьютерам и интернету. У Кравчуков настольные или скорее напольные игры занимают треть всех полок.

Олег Кравчук, участник конкурса «Семья года-2017»:

Многие наши знакомые уже знают про это и даже просятся к нам в гости. «В субботу свободны? Свободны. Давайте с вами поиграем, и наши дети просят». Даже несколькими семьями играем. Старшая Кристина в 15 лет пошла на парикмахерские курсы. Младшие Игорь и Паша завоевывают медали на соревнованиях по бальным танцам. Если уж и увлекаться чем-то, то уже выкладываться по полной. Также относиться к своей работе должен и любой педагог, тогда и дети будут стремиться быть лучшими во всем.

Кристина Кравчук, участник конкурса «Семья года-2017»:

Некоторые предметы вообще для поступления не нужны, но учителя так хорошо преподают, что уже на уроке запоминаешь половину домашнего задания. Дома уже учить меньше надо.

Игорь Кравчук, участник конкурса «Семья года-2017»:

Мне нравятся два моих педагога – Екатерина и Роман. Они меня учат танцевать. Я хочу достичь тех же высот, каких они достигли.

Павел Кравчук, участник конкурса «Семья года-2017»:

Учитель должен быть добрым, профессиональным, как наша мама. И, действительно, дома – мама Лена, в школе – исключительно Елена Борисовна. Где бы ни была, она старается нестандартно подойти к воспитанию.

Елена Кравчук, участник конкурса «Семья года-2017»:

Я стараюсь найти индивидуальный подход к каждому ребенку, не только к своему собственному, но и к ученикам, которых у меня очень много. Я их всех очень люблю. И, как сказал сегодня наш Президент, нужно развивать личность, которая умеет глубоко мыслить и анализировать. И первое, что нужно сделать – отвлечь детей от компьютера. Кравчуки всей семьей изучают свой род – дошли до восьмого колена.

Пекут пироги. И за день порой проезжают по 50 километров на велосипедах.