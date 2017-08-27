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Шахтеры Беларуси 27 августа отмечают свой профессиональный праздник

27 августа 2017 11:18
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Новости Беларуси. Увеличить экспорт еще на 4%. Такую задачу ставит перед собой «Беларуськалий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие – одно из крупнейших в мире по добыче калийных удобрений. Каждая шестая тонна на земном шаре поднимается из солигорских недр. Шахтеры «Беларуськалия» держат седьмую часть мирового объема экспорта калийных удобрений. Более 90% продукции, уходит за рубеж, на рынки 70 стран. Тысячи человек трудятся в глубоких горизонтах соляного гиганта.

И 27 августа у белорусских шахтеров профессиональный праздник. В городе горняков, Солигорске, этот день отмечают почти в каждой семье.

Шахтеры Беларуси 27 августа отмечают свой профессиональный праздник-1

Андрей Иванов, машинист горных выемочных машин:
С каждым годом у нас все оборудование обновляется. Вот сейчас у нас у комбайна дистанционное управление, раньше такого не было, когда я приходил. Все управлялось вручную.

Шахтеры Беларуси 27 августа отмечают свой профессиональный праздник-4

Михаил Быков, машинист горных выемочных машин:
Техника модернизируется, улучшается, облегчается человеческий труд, именно физического труда становится меньше. Комбайны становятся мощнее и позволяют добывать больше руды. При этом поддерживать качество руды.  

Сейчас «Беларуськалий» разрабатывает еще несколько месторождений. Самым крупным станет Петриковское. Здесь строят горно-обогатительный комбинат.

# общество # Праздничные даты

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