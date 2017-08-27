Шахтеры Беларуси 27 августа отмечают свой профессиональный праздник

Новости Беларуси. Увеличить экспорт еще на 4%. Такую задачу ставит перед собой «Беларуськалий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие – одно из крупнейших в мире по добыче калийных удобрений. Каждая шестая тонна на земном шаре поднимается из солигорских недр. Шахтеры «Беларуськалия» держат седьмую часть мирового объема экспорта калийных удобрений. Более 90% продукции, уходит за рубеж, на рынки 70 стран. Тысячи человек трудятся в глубоких горизонтах соляного гиганта.

И 27 августа у белорусских шахтеров профессиональный праздник. В городе горняков, Солигорске, этот день отмечают почти в каждой семье.