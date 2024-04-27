Незрячий белорус рассказал, как помогает ИИ и тяжело ли передвигаться по Минску

Александр Стасевич, ведущий:

Видеть сердцем. Количество инвалидов по зрению в Беларуси ежегодно увеличивается примерно на полторы тысячи человек. При этом людей с врожденной инвалидностью не так много. Чаще всего они теряют возможность видеть в результате травм или болезней.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Однако даже утрата зрения не мешает строить активную и полноценную жизнь тем, кто готов приложить для этого усилия. И сегодня у нас в гостях активный парень Павел Петручук, который, вопреки всем преградам, упорно идет к своим целям и достигает их. А пришел он к нам не один, а вместе со своей мамой Аленой Петручук. Ты полноценно можешь жить и передвигаться. Для обычных людей, которые всегда видят, это кажется обыденным. А здесь самостоятельно, в общественных местах, это круто действительно.

Алеся Алехнович, ведущая:

Понятно, что большую роль в достижениях Павла тоже играет мама Алена. Мы знаем, что у вас три сына, и Павел – ваш первенец. Когда все это началось?

Алена Петручук, многодетная мама:

С рождения. Там был такой небольшой диагноз. Но нам врачи обещали, что, в принципе, с этим можно что-то сделать. Но, если забегая наперед, скажу, что все, что мы делали, не принесло никакого результата. И по итогу в 2013 году, когда Павлу было 7 лет, он потерял зрение. Мы много консультировались и делали операции. Я на этом не хочу сейчас останавливаться. Я не могла смириться, и я его воспитывала и развивала наравне со своими остальными сыновьями. Никаких поблажек не было. Он у меня все делал, что делали дети. Он гулял с ними, он лазил по лестницам. Все, что делали дети, делал он. Дмитрий Потапович:

Алена, я хочу спросить в первую очередь у Павла. Скажи, каково тебе учиться в школе? Чувствуешь ли ты там поддержку?