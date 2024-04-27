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Незрячий белорус рассказал, как помогает ИИ и тяжело ли передвигаться по Минску

27 апреля 2024 14:28
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Александр Стасевич, ведущий:
Видеть сердцем. Количество инвалидов по зрению в Беларуси ежегодно увеличивается примерно на полторы тысячи человек. При этом людей с врожденной инвалидностью не так много. Чаще всего они теряют возможность видеть в результате травм или болезней.

Незрячий белорус рассказал, как помогает ИИ и тяжело ли передвигаться по Минску-1

Дмитрий Потапович, ведущий:
Однако даже утрата зрения не мешает строить активную и полноценную жизнь тем, кто готов приложить для этого усилия. И сегодня у нас в гостях активный парень Павел Петручук, который, вопреки всем преградам, упорно идет к своим целям и достигает их. А пришел он к нам не один, а вместе со своей мамой Аленой Петручук.

Ты полноценно можешь жить и передвигаться. Для обычных людей, которые всегда видят, это кажется обыденным. А здесь самостоятельно, в общественных местах, это круто действительно.

Незрячий белорус рассказал, как помогает ИИ и тяжело ли передвигаться по Минску-4

Алеся Алехнович, ведущая:
Понятно, что большую роль в достижениях Павла тоже играет мама Алена. Мы знаем, что у вас три сына, и Павел – ваш первенец. Когда все это началось?

Незрячий белорус рассказал, как помогает ИИ и тяжело ли передвигаться по Минску-7

Алена Петручук, многодетная мама:
С рождения. Там был такой небольшой диагноз. Но нам врачи обещали, что, в принципе, с этим можно что-то сделать. Но, если забегая наперед, скажу, что все, что мы делали, не принесло никакого результата. И по итогу в 2013 году, когда Павлу было 7 лет, он потерял зрение. Мы много консультировались и делали операции. Я на этом не хочу сейчас останавливаться. Я не могла смириться, и я его воспитывала и развивала наравне со своими остальными сыновьями. Никаких поблажек не было. Он у меня все делал, что делали дети. Он гулял с ними, он лазил по лестницам. Все, что делали дети, делал он.

Дмитрий Потапович:
Алена, я хочу спросить в первую очередь у Павла. Скажи, каково тебе учиться в школе? Чувствуешь ли ты там поддержку?

Незрячий белорус рассказал, как помогает ИИ и тяжело ли передвигаться по Минску-10

Павел Петручук, учащийся ГУО «Специальная школа № 188 для детей с нарушениями зрения г. Минска»:
Хочу сказать, что в нашей школе каких-то особых поблажек нет. То есть наша школа – общеобразовательная программа. Я обучаюсь на базе общеобразовательной программы. Единственный нюанс – это адаптация общеобразовательной программы под шрифт системы Брайля. С развитием IT-технологий различия между массовой школой и нашей школой № 188 с каждым годом уменьшаются. То есть вы читаете глазами, у меня с озвучкой. Все те же телефоны. Если где-то что-то я пропустил, не запомнил, искусственный интеллект мне объясняет, как тифлопедагог, с использованием каких-то предметов, которые я там уточняю. Уже намного все стало проще в этом плане.

Далее смотрите в видео

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Александр Стасевич # Дмитрий Потапович # Алеся Алехнович

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