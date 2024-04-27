Правительство определит перечень видов деятельности для ИП

Возможность перерегистрации ИП в юридическое лицо за один день – одна из новаций закона по вопросам предпринимательской деятельности, который на неделе подписал глава государства. Принятый документ позволит вывести бизнес на новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс без лишней бюрократии. Причем это не просто техническая перерегистрация. За будущим юрлицом сохраняются все действующие разрешительные документы: сертификаты и лицензии. Помимо этих новшеств, владельцы бизнеса смогут рассчитывать и на дополнительную помощь от фонда финансовой поддержки предпринимательства, облисполкомов, добавятся гранты. И, несмотря на статистику, которая гласит, что существует тенденция сокращения ИП, субъекты бизнеса не уходят с рынка. Так как параллельно с этим растет количество новых зарегистрированных юрлиц.

Е лена П рохорова, председатель крыла предпринимателей Б елорусского союза женщин: Во-первых, это расширяет возможности в части найма персонала. Потому что это более широкий спектр и возможных видов деятельности, и более гибкая форма к подходам налогообложения. И, наверное, к структуре затрат, к учету. Поэтому, я считаю, что новый закон о предпринимательстве даст нам возможность цивилизованно войти в форму бизнеса, когда бизнес будет конкурентоспособен при равных условиях и индивидуальных, и юридических лиц.

Владимир Наумович, заместитель министра экономики Беларуси:

На сегодня в соответствии с законом правительство определит перечни видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Соответствующая работа Минэкономики была начата в 2023 году, на сегодня проекты с перечнями подготовлены. Направлены для рассмотрения всем органам государственного управления, а также исполнительным органам (местным) по всем областям.

Новшества закона определят новую структуру бизнеса из двух категорий. Это юридические лица: малые, средние и крупные коммерческие организации. А также физические лица – ремесленники, владельцы агроусадеб и ИП. Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься ИП, будет утвержден до 1 июля. 15 мая запланирована публикация их на правовых порталах для публичного обсуждения в стране.