Летим в Дагестан! Минск и Махачкала открыли новый маршрут

Пример мирной и созидательной повестки. Отношения Беларуси и России – хороший образец равноправного союза двух суверенных стран. Взаимодействие в рамках Союзного государства непрерывно развивается. Только в 2023 году взаимный товарооборот достиг рекордных 54 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Способствует сближению и запуск прямых авиарейсов. Только из Минска сегодня можно улететь в 14 городов России. В целом для жителей Союзного государства доступны несколько десятков направлений. Накануне открыли новый маршрут: самолеты начали курсировать между Минском и Махачкалой. Он расширит горизонты не только для путешествий, но и для бизнеса. На сегодня наша страна – один из ключевых партнеров Дагестана по импортозамещению. Что такое «качество по-белорусски» здесь знают не понаслышке.

Саид Рамазанов, генеральный директор международного аэропорта «Махачкала» (Россия):

Давно приглядываемся к белорусской промышленности. У нас уже есть некоторые интроскопы белорусской сборки. Уже есть транспорт, который эксплуатируется здесь, белорусского производства. Гораздо проще работать с белорусскими производителями. Это и машиностроение, и в технике, в оборудовании, гарантийные и другие обязательства. И взаиморасчеты гораздо проще.

Новая воздушная артерия – очередной шаг в развитии двухстороннего взаимодействия Беларуси и России. Пока в Махачкалу наши самолеты будут летать раз в неделю, по пятницам. Однако стороны уверены: востребованность направления будет расти, а с ним – и количество рейсов.