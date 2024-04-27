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Панацея от болезней – что можно вылечить при помощи стволовых клеток?

27 апреля 2024 14:25
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Панацея от болезней. Стволовые клетки – герои нашего времени. С их помощью можно вылечить рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, Крона, ревматоидный артрит и многое другое. Безопасно и эффективно.

Панацея от болезней – что можно вылечить при помощи стволовых клеток? -1

Михаил Потапнев, заведующий отделом клеточных биотехнологий РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, доктор медицинских наук, профессор:
Наш организм состоит из дифференцированных клеток, то есть специализированные клетки, которые формируют различные ткани. Благодаря вот этим тканям, которые формируют органы, в общем-то, мы говорим, мы кушаем, мы ходим, мы двигаемся, размышляем и так далее. Они взялись у нас от рождения, и они как раз начинают свой путь из стволовых клеток. Это самые ранние клетки, из которых потом образуются все остальные.

Панацея от болезней – что можно вылечить при помощи стволовых клеток? -4

Использование стволовых и других клеток с лечебной целью называется клеточной терапией. Сегодня их применяют при лечении более чем ста заболеваний. При этом список с каждым годом пополняется. Кстати, донором обычно является сам пациент или его родственники.

Михаил Потапнев:
В первую очередь рассматривается возможность использования собственных тканей, собственных резервов. Но есть состояния болезни, есть состояния пациентов, при которых не подходит это. Это возраст больше 65 лет обычно, после 60 лет уже стараются не использовать клеточную терапию. Или какое-нибудь тяжелое заболевание, например, сахарный диабет. Тогда ставится вопрос действительно о донорских стволовых клетках. Кто может быть? Только одно условие – здоровый человек. Любой здоровый человек.

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# Медицина # общество

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