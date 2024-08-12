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Нежинский ГОК станет вторым предприятием по добыче калийной руды в Беларуси

12 августа 2024 13:46
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С согласования кандидатов в местные органы власти начался кадровый день во Дворце Независимости. Не меньше внимания предстоит уделить промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко согласовал назначение руководителей местной вертикали.

Нежинский ГОК станет вторым предприятием по добыче калийной руды в Беларуси-1

В частности, речь о Любанском районе: здесь возобновили строительство горно-обогатительного комбината. Комбинат станет вторым предприятием по добыче калийной руды в Беларуси. Мощность производства составит до 2 миллионов тонн хлорида калия в год. Расположен будущий горно-обогатительный комплекс на Старобинском месторождении солей, самым крупном в Европе и одном из крупнейших в мире.

Нежинский ГОК станет вторым предприятием по добыче калийной руды в Беларуси-4

Виталий Платун, председатель Любанского райисполкома:
На сегодняшний момент работы возобновились. Задача поставлена – до 1 июня 2025 года работы завершить. Проблемы будут, не все так легко, но будем их выполнять.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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