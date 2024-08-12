Нежинский ГОК станет вторым предприятием по добыче калийной руды в Беларуси

С согласования кандидатов в местные органы власти начался кадровый день во Дворце Независимости. Не меньше внимания предстоит уделить промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко согласовал назначение руководителей местной вертикали.

В частности, речь о Любанском районе: здесь возобновили строительство горно-обогатительного комбината. Комбинат станет вторым предприятием по добыче калийной руды в Беларуси. Мощность производства составит до 2 миллионов тонн хлорида калия в год. Расположен будущий горно-обогатительный комплекс на Старобинском месторождении солей, самым крупном в Европе и одном из крупнейших в мире.