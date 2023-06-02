Скандал в «Минск-Мире». Работнику задержали зарплату и уволили во время больничного. Чем закончилась история обмана?

Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии, сыграем на стороне правды.

Константин Герцев, СТВ:

Тайны закулисья. Жилой комплекс «Минск-Мир» не сходит с рекламных полос. Яркий, современный квартал в самом центре белорусской столицы. Но в конце 2022 года выпуск нашей программы поверг в шок тысячи зрителей. Будущие небоскребы забирают жизни, и виной тому – нарушения норм охраны труда. Мои коллеги заверяют: на этом судебные тяжбы застройщиков не заканчиваются, вопросов выше крыши.

– Скажите, какие у вас требования к вашему нанимателю.

– Высокий суд, вы знаете, с января не выплачивают заработную плату. Куда мы только ни обращались… И в комиссию по труду, выявили много нарушений у нанимателя, но денег по сегодня нет. История маленького обмана большой стройки из первых уст.

Дело – труба! Бригадир Максим Карпович о «внутрянке» МinskWorld знает не понаслышке, несколько лет его команда в прямом и переносном работала на высоте. Наш герой заверяет: объект объекту рознь, но в большинстве случаев об охране труда здесь отроду не слышали.

Максим Карпович:

Практически во всех домах «Минск-Мира» мы работали. Есть дома, где элементарно нет света. А зимой, когда в 4 часа темнеет, там реально можно убиться. Бывало по-разному. Бывало, просто куда-то приходишь: половина пьяни, половина непонятных людей. О технике безопасности никто не слышал в принципе. Достойная зарплата, вахтовый метод, оплачиваемое жилье – чем только не заманивают работяг со всех уголков страны. Отказаться от таких люксовых условий сегодня может далеко не каждый, поэтому и бьют по рукам, не успев прочесть и строчки в договоре.

Жанна Гатальская, заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов:

Призываю работников не просто ставить свою подпись над приказом, не просто ознакомиться с коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, а вдумчиво, внимательно изучить свои и права, и обязанности. В истории Максима Карповича сладкая жизнь закончилась, толком не успев начаться. Весной 2022 года наниматель о своих обязательствах резко позабыл. Месячные задержки заработной платы, отпускных, а потом еще и детских. Руководство пело в унисон: еще чуть-чуть и все вернем.

Максим Карпович:

Я уже не вытягивал. Ни я, ни жена. Стал нервным, очень плохо было и в бытовом плане, потому что это накаляет всех. Набираем долги, платим за сады, школы, коммунальные, у нас еще кредит на квартиру и много чего. Мы как-то оплачивали, укладывались. Но когда это начало переноситься на то, что мне надо платить то, а у меня еще два платежа не оплачено, стало невозможно. Это стали проценты, банки стали звонить, выставлять двойные счета. А у меня получилось так, что два платежа плюс третий. То есть я сразу попадал на 3 000 на квартиру. У нас только 1 000 кредита. Это было, наверное, последней точкой. Долгов не счесть. За полгода «завтраков» из организации уволились более 60 работников, терпение Максима кончилось аккурат после новогодних праздников. 10 января он сдал оборудование, даже успел выселиться из квартиры, но оказалось, не все так просто.

Максим Карпович:

После чего мне было сказано: перепиши заявление на 16 число, потому что денег нет, мы не можем тебя 10-го рассчитать. Мы можем 16-го. Я говорю: хорошо. Я переписал 16-го, уже находился в Гомеле. 16 числа мне звонит их юрисконсульт, говорит: деньги не появились, перепишите еще на попозже. На что я уже сказал: мне это уже неинтересно. Расставить все точки над «i» Максим решил в районной инспекции по труду. Специалисты, получив обращение, провели ряд проверок и выявили нарушения трудового законодательства, но от этого нашему герою ни холодно, ни жарко. Наниматель банковский счет работника пополнять так и не спешил.

Максим Карпович:

Подсобрав все это, подал в суд. В то время пока ждал ответ из инспекции, когда я был на больничном, мне приходит приказ о моем увольнении с записью, что я прогуливаю, не хожу на работу. Хотя по договоренности я всего лишь переписывал заявление и ждал, что меня рассчитают, когда у них появятся деньги. Без бумажки ты букашка. Устные договоренности с директором суд счел косвенными, поэтому расклад после первого заседания был не в пользу Максима. Но наш герой духом не упал и по совету супруги обратился в профсоюзы. Жанна Гатальская:

Работник обратился к нашему главному правовому инспектору труда за консультацией, предоставил определенные документы и констатировал факт своего увольнения. Когда мы начинали разбираться с данной ситуацией, здесь произошло грубейшее нарушение нанимателя в отношении дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Работник был уволен в период нетрудоспособности. Наниматель не имеет такого права. Конечно, мы проконсультировали данного гражданина, составили исковое заявление с исковыми требованиями. Это было восстановление на работу, компенсация среднего заработка за прогул и, конечно же, моральный вред.

Максим Карпович:

Перед судом они мне еще начали: мы тебя сейчас поставим, будешь работать за 500 рублей и все остальное. Я говорю: смысл уже не в том, мне надо доказать свою правоту. Они мне предлагали оплатить адвокатов и проезд. Все. Было обидно, что в последний месяц, когда меня увольняли с зарплатой 2 500, мне порезали зарплату в 1 000. Вскрывшееся подробности экс-директору не оставили ни шанса. Чаши Фемиды склонились в пользу истца. От восстановления на рабочем месте Максим отказался, но выплатить компенсацию и моральный ущерб, как и изменить статью в трудовой, решением суда наниматель был обязан.