Отлучился на 30 минут – лишение премии. Почему директор Петриковской ветстанции так наказывает своих работников?

Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии, сыграем на стороне правды.

Бойся, я с тобой! Главврач Петриковской ветстанции сводит счеты с подчиненными. Из 20 врачей в штате только 10, да и с другими кадрами ситуация не лучше. В районной службе занятости горе-учреждение который год в топе поиска. Незаконное увольнение. С какими основаниями чаще всего обращаются в профсоюзы? Читайте далее.

Марина Мотуз:

Как на пороховой бочке. Срок подходит контракта, и боятся, чтобы им не дали уведомление.

– То есть это у вас уже как закономерность?

– Потому что это уже не одному человеку давалось. Санитарка Марина Мотуз с буренками на «ты» вот уже два десятка лет, но в начале 2023 года оказалась не у дел. Продлевать контракт с горячо любимой сотрудницей главврач так и не решился. Все попытки узнать причину обернулись крахом. Марина Мотуз:

Если я приду в бухгалтерию или нашему секретарю (он видел меня в кабинете), он начинает кричать: чего я сюда пришла и что я вообще здесь делаю. Я вообще боюсь подняться к бухгалтеру, секретарю. Я знаю: если Иванович меня увидел, у него сразу срабатывает реакция. Тайну за семью печатями раскрыли в районном объединении профсоюзов. Правовая комиссия законных оснований, препятствующих продлению контракта, так и не нашла. А наоборот, напомнила нанимателю основание, к этому обязывающее.

Галина Щербак, председатель Петриковского районного объединения профсоюзов:

Марина Мотуз – председатель первичной профсоюзной организации. И коллективным договором предусмотрено, что с добросовестным работником контракт продлевается на срок ее полномочий как председателя первичной профсоюзной организации. А как все хорошо начиналось! Сплоченный коллектив, корпоративы, подарки к праздникам. Но было дело, что и «Мир, Труд, Май» чуть не вылез Марине Мотуз боком.

Марина Мотуз:

От организации должны были пять человек бежать. У нас новый стадион построили. Я пробежалась, спросила, кто может. Мы собрали, пошли. Иванович приехал на работу, увидел, то меня нет. И это было связано с тем, что я не позвонила ему лично и не сказала, что мы уходим на соревнования.

– На сколько вы отлучились от работы?

– Минут 30-40, пока были соревнования.

– И он влепил вам за это прогул?

– Всем лишение. Начали проситься те, кто были со мной: Марина, помоги, нас лишат премии.

Отстоять премиальные коллег нашей героине удалось, как и схлопотать дисциплинарку. Но профсоюзное движение не из робкого десятка. Разбор полетов на ветстанции показал и доказал неправомерность решения. Спустя неделю главврач его отменил, но смириться с этим не может до сих пор.

Сергей Ачаповский, исполняющий обязанности главного врача Петриковской ветеринарной станции:

На сегодня или на то время в любой организации есть руководитель. Любое отсутствие, любая отлучка. Неважно, на какие мероприятия, но руководитель должен быть поставлен в известность. Я ничего лишнего не требую и не прошу. Ни для себя, ни для кого. Высоко сижу, далеко гляжу. Марина Мотуз продолжает будоражить сознание главного врача. Такое внимание обходится в копеечку, уже который месяц героиня сидит на голом окладе.

Сергей Ачаповский:

Отказы от работы, что я не поеду на район, что у меня дети маленькие. Поэтому отказ от выполнения работы. Премиальные! Вот за апрель, к примеру. Премиальные согласовываются с первым заместителем председателя райисполкома.

Профсоюзы констатируют: более 75 % увольнений – с нарушениями. «Народный контроль» советует не замалчивать трудовой беспредел! Звоните, телефон горячей линии у вас на экране.