Роман Головченко ознакомился с работой перерабатывающих предприятий Славгорода

Новости Беларуси. Юго-восточный регион Могилевской области, получивший преференции по указу Президента, не исчерпал пакет льгот. Об этом заявил премьер-министр Беларуси, посетивший регион, развивающийся по особой формуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тепличные условия, созданные для бизнеса, прежде всего в части создания новых производств, уже дают плоды. На перерабатывающих предприятиях Славгорода и побывал Роман Головченко. Их создавали по формуле, где процентная ставка по стартовым кредитам субсидируется с участием Банка развития Беларуси.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Совместно с Банком развития Беларуси был предложен и реализован такой эксперимент, что мы не просто субсидируем процентную ставку по кредитам, а конкретно из бюджета делаем трансфер тем, кто вложил деньги, не важно, собственные либо привлеченные. 20 % этих средств возвращается кэшбеком по мере строительства предприятия, еще 15 % – в течение трех лет после выхода на проектную мощность равными долями. Таким образом, общий бюджетный трансфер составляет 35 %, которые возвращаются обратно на развитие производства.