В стране растёт число первичных профсоюзных организаций. Чем реально они могут помочь белорусам?

Новости Беларуси. В стране растет число первичных профсоюзных организаций на предприятиях и в компаниях, в том числе частной формы собственности. За последние 5 лет количество первичек увеличилось на 7 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифра впечатляет, но при этом она абсолютно закономерна, ведь зачастую именно профсоюзы протягивают руку помощи работникам, чьи интересы ущемлены. За прошлый год в Беларуси правовая инспекция выявила более 46 тысяч нарушений законодательства о труде. Реальные примеры профсоюзной поддержки у Галины Буро.

Производственная травма на валке леса в Хойникском лесхозе. Дальше долгое лечение и строгий вердикт врачей: полгода восстановления и легкий труд. Наниматель пошел Виталию Есипову навстречу, а вот страховая компания – нет. Оплата труда на временной должности мужчины оказалась ниже, потому полагалась компенсация. В ней страховщики отказали дважды. Хождение по инстанциям и тяжбы тянулись два года.

Виталий Есипов, лесник Хойникского лесничества:

Направляли на гомельскую консультацию от больницы. Бесполезно. Обращался в минский «Белгосстрах». Там посочувствовали. Нашел через интернет гомельский облпрофсоюз, обратился. И вы знаете, удивился даже, честно говоря, насколько они компетентны. Профессионализм. Решить проблему помог профсоюз. Правовой инспектор труда представляла интересы работника в суде. Абсолютно бесплатно. В итоге страховая выплатила Виталию Есипову законные 3 200 рублей.

Татьяна Сташук, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:

Мы оказываем правовую помощь путем консультирования по телефону, на личных приемах, порой проводим проверки трудового законодательства, а также мониторинг трудового законодательства. За каждой бумагой на столе инспектора своя история восстановления справедливости. Зачастую именно наличие профсоюзной линии на предприятии помогает избегать трудовых споров.

Галина Буро, корреспондент:

Коллективный договор – это основной документ, где закрепляются права и льготы работников. Но на деле же часто бывает, что у частных организаций или у индивидуальных предпринимателей колдоговоры просто дублируют Трудовой кодекс. И вот здесь как раз таки наличие сильной первичной организации позволяет отстаивать трудовые и социальные интересы работников. Причем не формально, а на деле.

Шлифуют, словно дощечки, отношения между нанимателем и работником. Из восьми сотен человек штата этого коммунального предприятия в Гродно профсоюзный охват 100 %. Это неудивительно, ведь не единожды первичка приходила на помощь сотрудникам. Да и бонусы подкупают: к зарплате по контракту профсоюз добавляет гарантию в повышении класса и разряда, плюс сезонные премии.

Андрей Воронин, столяр деревообрабатывающего участка УЖРЭП Октябрьского района Гродно:

Оказывается помощь материальная, например, на приобретение продукции. Если, например, ребенок идет в первый класс, оказывается помощь ребенку. Или в детский оздоровительный лагерь – оказывается помощь Начальник или рабочий – неважно. Перед колдоговором все равны. Матпомощь на оздоровление, бесплатное медобслуживание по страховке, строительство жилья по себестоимости вне общегородской очереди, многодетные родители получают дополнительный выходной в неделю. А еще, как говорится, и в радости, и в горе: денежно поддержат в трудной жизненной ситуации или болезни.

Татьяна Апуневич, председатель первичной профсоюзной организации УЖРЭП Октябрьского района Гродно:

У нас женщина-маляр РСУ нашего (ремонтно-строительного участка) – необходимо было провести операцию, надо было ехать в Минск. И очень большие деньги. Дочка работала тоже у нас тогда, в 17-м ЖЭСе мастером, и обратилась, пришла ко мне. Мы этот вопрос, конечно, не оставили без внимания, подключили всех работников предприятия, мы собрали необходимую сумму. Отсюда и степень доверия работников страны к профсоюзам. Число первичек в организациях растет. Только за последние пять лет больше 7 тысяч, в том числе на частных предприятиях.