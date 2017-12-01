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Как могут наказать нанимателя за невыплату зарплаты?

01 декабря 2017 18:41
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Новости Беларуси. Об ответственности руководства за несвоевременные расчёты с сотрудниками рассказали в программе «Открытый разговор».

Кирилл Азаренко, главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:
Начиная от того, что руководитель организации может быть привлечён к административной ответственности. Далее, если наниматель допустил задолженность по зарплате, то ему, руководителю, в последнюю очередь должна быть выплачена заработная плата.

Он может быть лишён премии, надбавок, каких-то бонусов.

Светлана Снитко, заместитель начальника главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Беларусь:
После судебного решения мы можем приостановить операции по счетам, можем ограничить руководителя в праве на выезд из страны, можем обеспечить привод директора, бухгалтера к судебному исполнителю, если они уклоняются. Судебный исполнитель выявляет, где находятся денежные средства, если нет на счету.

Мы арестовываем имущество.

Выявляем дебиторскую задолженность. Каждый день неоплаты  увеличивает сумму долга нашего должника. Плюс все расходы, которые связаны с исполнением, возлагаются тоже на должника. Сегодня быть должником невыгодно. Сегодня лучше решать вопросы мирным путём.

Невыплата зарплаты: «Открытый разговор»

# общество # Работа в Беларуси # Светлана Снитко # Кирилл Азаренко

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