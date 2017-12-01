«Выдают полотенца, скатерти, простыни»: что делать, если зарплату платят товарами?

Новости Беларуси. Вопрос от зрителя программы «Открытый разговор».

Ирина (г. Орша):

Работаю на предприятии лёгкой промышленности, часть зарплаты выплачивают товарами. Выдают полотенца, скатерти, простыни. А они мне не нужны. Что делать?

Кирилл Азаренко, главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:

Замена заработной платы не может производиться без согласия натуроплатой. В данном случае, работница должна сказать, что она не хочет получать натуроплатой заработную плату.

И наниматель не имеет права понудить её.

Илона Волынец, СТВ:

Если это – комбинат, завод. Всем так платят и мне так платят.

Кирилл Азаренко:

Логичный вопрос. Но, если человек задумался, что он хочет защитить себя, то, в данном случае, если он уже принял это решение, нужно использовать все возможности для защиты своих интересов. Если он не хочет защищать интересы, следующий шаг будет со стороны нанимателя – ограничить его ещё в каком-нибудь трудовом праве.

И это может идти до бесконечности.

В итоге можно остаться и вовсе без заработной платы.