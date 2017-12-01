Не платят зарплату: как доказать и поможет ли в этом переписка с нанимателем?

Новости Беларуси. Что является доказательством невыплаты зарплаты, рассказали в программе «Открытый разговор».

Кирилл Азаренко, главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:

Работнику можно и не доказывать.

Сегодня заработная плата, как правило, выплачивается на карточки.

И работнику достаточно обратиться в свой банк и попросить выписку со своего карт-счёта.

Илона Волынец, СТВ:

А в суде можно использовать переписку с нанимателем, который бесконечно кормит «завтраками» и обещаниями?

Кирилл Азаренко:

Переписка – косвенное доказательство. Но, если будет необходимость, то её можно также приложить.