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«Невероятно зол на те страны ЕС, которые перекрыли сообщение». Реакция пассажиров на отменённые рейсы «Белавиа»

27 мая 2021 16:47
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Новости Беларуси. В билетных кассах «Белавиа» немало людей, которым придется поменять планы: полет в отпуск, к родственникам или домой. Все это пока невозможно по независящим от авиаперевозчика причинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Невероятно зол на те страны ЕС, которые перекрыли сообщение». Реакция пассажиров на отменённые рейсы «Белавиа»-1

Я очень зол, хотя и улыбаюсь. Я очень, невероятно зол на те страны ЕС, которые перекрыли сообщение. Делают такую очень неудобную ситуацию не только для граждан Беларуси, но и для многих-многих людей, которые вот здесь транзитом оказались в Минске, вообще в Беларуси.

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«Невероятно зол на те страны ЕС, которые перекрыли сообщение». Реакция пассажиров на отменённые рейсы «Белавиа»-4

Я просто хотел бы вернуться в Испанию, рано или поздно. И в теории через 10 дней виза закончится, и тогда обязательно мне нужно вернуться. Может быть, через Турцию, но я уже купил билет на самолет в Киев, но кажется, что нельзя.

# Авиасообщение # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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