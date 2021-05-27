«Невероятно зол на те страны ЕС, которые перекрыли сообщение». Реакция пассажиров на отменённые рейсы «Белавиа»

Новости Беларуси. В билетных кассах «Белавиа» немало людей, которым придется поменять планы: полет в отпуск, к родственникам или домой. Все это пока невозможно по независящим от авиаперевозчика причинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рейс из Парижа в Москву вновь отменили. Это уже второй случай за сутки
Я очень зол, хотя и улыбаюсь. Я очень, невероятно зол на те страны ЕС, которые перекрыли сообщение. Делают такую очень неудобную ситуацию не только для граждан Беларуси, но и для многих-многих людей, которые вот здесь транзитом оказались в Минске, вообще в Беларуси.
«Я сердечник, у меня инвалидность». Что чувствуют пассажиры рейса Минск – Барселона, который не пропустила Польша
Я просто хотел бы вернуться в Испанию, рано или поздно. И в теории через 10 дней виза закончится, и тогда обязательно мне нужно вернуться. Может быть, через Турцию, но я уже купил билет на самолет в Киев, но кажется, что нельзя.