«Невероятно зол на те страны ЕС, которые перекрыли сообщение». Реакция пассажиров на отменённые рейсы «Белавиа»

Новости Беларуси. В билетных кассах «Белавиа» немало людей, которым придется поменять планы: полет в отпуск, к родственникам или домой. Все это пока невозможно по независящим от авиаперевозчика причинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейс из Парижа в Москву вновь отменили. Это уже второй случай за сутки

Я очень зол, хотя и улыбаюсь. Я очень, невероятно зол на те страны ЕС, которые перекрыли сообщение. Делают такую очень неудобную ситуацию не только для граждан Беларуси, но и для многих-многих людей, которые вот здесь транзитом оказались в Минске, вообще в Беларуси. «Я сердечник, у меня инвалидность». Что чувствуют пассажиры рейса Минск – Барселона, который не пропустила Польша