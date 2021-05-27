Алёна Родовская: даже блогеры, которые ценят свою репутацию, пришли в госСМИ, хотят выходить в инфополе с авторской позицией

Новости Беларуси. О работе журналистов сегодня в таких непростых условиях расскажет ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новая рубрика на телеканале.
Новости Беларуси. О работе журналистов сегодня в таких непростых условиях расскажет ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новая рубрика на телеканале.
Алена Родовская:
Сегодня так много говорят об авторской журналистике. Когда меня пригласили вести новую рубрику на СТВ, я вдруг задумалась: я работаю на «Альфа Радио», веду общественно-политическое ток-шоу «Будни», и вдруг моя новая телевизионная история.
Все чаще слышишь: современная журналистика – опасная профессия. Легко нажить множество врагов, если ты в госСМИ, тем более в эфире СТВ. Но наша солидарность среди тех, кто остался, и взаимоподдержка продолжают жить в белорусских медиа. Мы смелые люди, и никто этого не ожидал. Никто даже предположить из оппозиции не мог, что пытаясь разрушить, они сделали нас сильнее и еще могущественнее.
«За дело», потому что задело всех нас.
Алена Родовская:
Радио, телевидение, газеты, блогеры. I Форум медийного сообщества проходит в эти дни в Беларуси. О чем говорят сегодня: мир изменился за очень короткое время, о том, что мы стали другие. Мнения вышли на первый план. Факты подменяются слухами, информационные вбросы рождают агрессию и нетерпимость, а гибридная война ведется все более грязными методами. И все это мы увидели воочию в Telegram.
Протасевич – не журналист, он революционер. Их Telegram-каналы – не СМИ. Они писали обо всем, что хотели, призывали людей объявлять забастовки, руководили протестами. И в этом плане медиапотребление очень похоже на потребление пончиков: каждый последующий казался более вкусным. Пока нашу историю рассказывают за нас, нам не стоит удивляться попыткам переписать ее в рамках противостояния. В целом мы все заслужили и Светлану, и Степана, но любой выход из сумрака имеет свои преимущества.
Алена Родовская:
Мне совершенно не жаль тех, кто ушел из профессии ради высоких идеалов. Вместо них страна увидела новые лица. Люди смотрят телевидение, слушают радио и видят нас в соцсетях. Даже блогеры, которые ценят свою репутацию, и те пришли в госСМИ. Потому что хотят выходить в информационное поле с авторской позицией, предусмотренной законом, который также предполагает и защиту своего имени. Сегодня важна ярко выраженная позиция, мнение, авторский подход. Журналисты и медиасообщества демонстрируют государству и обществу свою профессиональную солидарность.
У меня есть одно главное правило – никогда не занимайся проектом, в который не веришь. И я верю в то, что роль традиционных СМИ с их профессиональной этикой, навыками и методами становится сейчас важнее, чем когда-либо. Мы приглашаем в эфир экспертов, которые дают нам ту выжимку и анализ, которые заставляют и думать, и анализировать. Мы владеем фактами и несем полную ответственность за все то, что выходит в эфир.
Об этом завтра, 28 мая, специальный выпуск ток-шоу «По существу» в 18:30 на СТВ. Поговорим по делу.