«Я сердечник, у меня инвалидность». Что чувствуют пассажиры рейса Минск – Барселона, который не пропустила Польша

Новости Беларуси. Белорусский самолет, вылетевший 26 мая из Национального аэропорта в Испанию, вынужден был вернуться. Он долго кружил над Брестской областью, прежде чем совершил посадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко прокомментировал замену нашего флага в Риге на экстремистский и сообщение о минировании

Рейс «Белавиа» следовал из Минска в Барселону. Однако не смог зайти в воздушное пространство Польши, через которую пролегал маршрут. За странной траекторией белорусского самолета через специальные программы слежения за полетами наблюдали десятки тысяч человек по всему миру. Воздушное судно кружило в районе Бреста, двигалось по спирали над Пружанами, Кобрином и Березой. Совершило около 10 кругов, чтобы сжечь лишнее топливо перед посадкой. Затем самолет начал двигаться в сторону Минска и в итоге приземлился в аэропорту вылета в 15:45.

На борту находились 54 пассажира, из них 21 иностранец. Это граждане Армении, Молдовы, Казахстана, Испании.

Пилот передал по радиосвязи, что возвращают обратно. Как такое может быть? Они же согласовывают перед вылетом, правда? Страдают пассажиры, дети, в самолете полно детей. В чем вина детей? Я в ярости. Я сердечник, у меня инвалидность.

Минск – Барселона, как видите, был отменен. Мы летели, круги делали над Беларусью. Я же гражданин Европы, и Европа не хочет меня. Позвонил французский консул, он сказал, что ничего не сможет сделать. Изоляция Беларуси дорого обойдется авиакомпаниям. Вот что пишут в New York Times В Польше подтвердили, что не пропустили борт, ссылаясь на Европейское агентство авиационной безопасности и рекомендации не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство ЕС. Надо отметить, Еврокомиссия только готовит реализацию запрета полетов белорусских авиакомпаний. При этом рейс Минск – Варшава летел без помех. Испания и вовсе не вводила запрет на полеты. В «Белавиа» принесли извинения пассажирам и рассказали детали.

У «Белавиа» были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию. Однако, как выяснилось чуть позже, за три минуты до взлета авиационные власти Франции деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании. При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытка изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Более того, французский диспетчер сослался на устное распоряжение премьер-министра Франции. Хотелось бы отметить, что запрет на выполнение рейсов Минск – Париж, полученный ранее от авиационных властей Франции, первоначально не включал запрет на пролет воздушного пространства Франции. Обновленный запрет «Белавиа» получила только сегодня в 15:16. До этого времени борт ждал в воздухе около двух часов, после чего вернулся в Минск. Повторная попытка согласования маршрута с Управлением воздушным движением Марселя также оказалась неудачной, в том числе касательно полетов по маршрутам, проходящим под нейтральными водами, что противоречит нормам Чикагской конвенции и Конвенции ООН по морскому праву.