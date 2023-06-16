Мог ли быть подземный проход от Мира к Несвижу 500 лет назад? Историки высказали «за» и «против»

Легенда, описанная в романе Владимира Короткевича, гласит: в подземельях Ольшанского замка замурованы княгиня Ганна-Гордислава и знатный шляхтич Гремислав Валюжинич. На недозволенные встречи с чужой женой он приходил в монашеском платье, чтобы не узнали. От расправы обманутого мужа влюбленных это не спасло. И теперь их души неприкаянно бродят под сводами черного замка, рассказали в программе «В поисках истины».

Большинство белорусских мифов о подземных ходах специалисты развеяли: если и были некие коридоры для перемещения под землей, то в основном хозяйственного назначения, недлинные, неширокие и абсолютно не сказочные. Отдельная группа – военные сооружения – тоже ничего впечатляющего. Но есть и немало нераскрытых тайн, которые завораживают умы многих искателей приключений по сей день. И эти легенды люди передают звенящим полушепотом у костра. Например, о страшных подземельях Бобруйской крепости или про многокилометровый ход между Несвижским и Мирским замками. И вот здесь ученые не говорят «да», но и не говорят «нет».

Сергей Чистяков, старший научный сотрудник ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:

Извечный ответ: никто не знает. Это очень сложно, это очень долгий для обсуждения вопрос. Правда о тех событиях сокрыта в веках. Загадки и тайны, которые дошли до нашего времени, собраны и тщательно изучаются. И пусть каждый сам решит, во что ему верить. О том, что существовал переход между Несвижем и Миром, многие просто уверены. Но сначала немного истории.

Эльжбета Радзивилл, наследница знаменитого рода, посещая Несвижский замок в 2009 году, подтвердила предположение, что ход реально существовал, и рассказала о том, как проводила здесь с отцом Альбрехтом Радзивиллом свои каникулы.

Упомянула она и про тоннель. Правда, вспомнить, где же он начинался, так и не смогла. Возможно, просто тогда маленькой девочке переходы под замком казались огромными.

Ольга Новицкая, заместитель директора «Замковый комплекс «Мир»:

Мирскому замку приблизительно 500 лет. Он был построен в 20-е годы XVI века по распоряжению Юрия Ивановича Илинича, который в тот момент занимал высокую государственную должность, был маршалком надворным литовским. Юрий Илинич строил замок не столько для обороны, сколько для удовлетворения своих личных амбиций. Он очень хотел получить графский титул Священной Римской империи. Одним из необходимых условий было наличие именно каменного замка. Кстати, Мирский замок действительно один из первых частновладельческих каменных замков на территории Великого княжества Литовского. Со строительством такого огромного сооружения Юрий Илинич поднялся на ступеньку выше других представителей достаточно богатых родов ВКЛ. С другой стороны, оставил след в истории на последующие столетия.

Что же касается легенд, то самая известная – о подземном ходе, который соединяет Несвижский и Мирский замки. Молва гласит, что ход протянулся более чем на 30 километров. Ширина и высота этого тоннеля позволяла свободно ехать карете, запряженной тройкой лошадей, а проходил он на глубине 60 метров. Правда это или вымысел? Как мы уже выяснили, 60 метров – это явное преувеличение. А что насчет ширины для проезда кареты? Сергей Чистяков:

Вы мелко берете. Легенды говорят, что две кареты разъезжались в две стороны. То есть вообще двухполосное шоссе. Даже если предположить, что этот ход делали в то время, когда замок принадлежа Радзивиллам, в техническом соотношении соорудить подземный ход длиной в 34 километра, который будет сообщать два замка и будет похож на современный метрополитен, маловероятно. Но ведь очевидцы утверждают обратное: ход был! Вот только искали его не в том месте.

Игорь Клюев, специалист по раскопкам:

Я встречался с очевидцами, человеком, который ходил по этому подземному ходу. Ему было после войны 14 лет. И они на объекте, куда входил подземный ход, входили. Они прошли километр по этому подземному ходу, испугались и ушли. Более того, подземный ход, который существует в Мирском замке, он же был заложен – моя бригада нашла ход, который идет параллельно. Конец подземного хода был засыпан, и на стене надпись на немецком: немцы там работали. Мы через месяц вызывали саперную бригаду. Когда начали чистить этот колодец, обнаружился второй подземный ход, который шел под замок. Он был полностью засыпан землей. Месяц его чистили, но до конца так и не дошли. Мы протроссировали подземный ход. Он идет гораздо дальше, более чем на 40 километров от Мирского замка.

Проводили свои исследования, разумеется, и ученые-историки. Вот только у них свой взгляд на ходы между замками. Ольга Новицкая:

Местные жители рассказывали, что из Мирского замка было два подземных хода. Один выходил в ближайший лес, который находится с юго-западной стороны. То есть это тоннель, который был несколько сотен метров. А второй уходил именно в само местечко Мир, ближе к костелу. И когда проводили земляные работы в 2002 году при подготовке ко Дню письменности, действительно нечто похожее на вход в подземный тоннель было найдено. Но это могли быть и своды одного из подвалов, потому что в XVII-XIX веках на рыночной площади находилось большое количество магазинов, а также были жилые дома с огромными сводчатыми подвалами. Что было найдено, вход в подземный тоннель либо свод подвала, остается загадкой.

Ольга Новицкая:

А во время проведения реставрационных работ в Мирском замке тоже находили что-то похожее на входы в подземные тоннели, но эти входы находились не в лучшем состоянии. Поэтому было принято решение их закрыть, замуровать, чтобы избежать трагических случаев. Но мы надеемся, что когда-нибудь некий подземный ход будет здесь найден. Возможно, даже случайным образом. Целенаправленно работы по поиску подземных ходов в настоящий момент в замке не ведутся.

Сергей Чистяков:

Я занимался в свое время описанием подземных сооружений, которые в Несвиже есть и которые, возможно, были. Для этого даже исследовал карту состава грунта в направлении к Мирскому замку. На самом деле, и аэрофотосъемка, и современные карты грунта показывают, что есть на одной осевой линии несколько пустот, которые идут по направлению к Мирскому замку. Однако, как утверждают профессионалы, исследователи, это пустоты естественного происхождения. То есть это торфяные линзы, заполненные газом либо водой. Теперь давайте возьмем подоплеку. Мы знаем, что Несвижский и Мирский замки принадлежали роду Радзивиллов. Однако, если капнуть в историю, мы поймем, что Мирский замок строился отнюдь не Радзивиллами. Его строили Илиничи, он примерно на сотню лет старше Несвижского замка. Возникает вполне естественный вопрос: а зачем рыть подземный ход в чужой замок?

Помимо всего прочего, на постройку подобного сооружения должны были уйти годы, но никаких документальных свидетельств того, что такие грандиозные по масштабам и дорогостоящие работы проводились, нет. Немаловажным фактом является и то, что здесь в основном рыхлые торфяники с неглубоким залеганием грунтовых вод. Ольга Новицкая:

Между замками в то время были реки, болота, да и почва не очень пригодна для столь масштабных подземных работ. Основываясь на перечисленных фактах, большинство исследователей считают существование мирско-несвижского хода не только маловероятным, но и бессмысленным. Отсутствие во времена Средневековья необходимых технологий и технических средств только подтверждает мнение на этот счет профессиональных архитекторов. Итог очевиден.