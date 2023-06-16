Известная легенда Мирского замка – камень в форме бараньей головы. Может ли эта история быть правдивой?
Легенда, описанная в романе Владимира Короткевича, гласит: в подземельях Ольшанского замка замурованы княгиня Ганна-Гордислава и знатный шляхтич Гремислав Валюжинич. На недозволенные встречи с чужой женой он приходил в монашеском платье, чтобы не узнали. От расправы обманутого мужа влюбленных это не спасло. И теперь их души неприкаянно бродят под сводами черного замка, рассказали в программе «В поисках истины».
Неужели любую легенду можно развеять и тайн в нашей жизни больше не осталось? К счастью, они все еще есть, в том числе и в Мирском замке. И не одна!
Ольга Новицкая, заместитель директора «Замковый комплекс «Мир»:
Первая легенда связана с камнем, который вмурован в южную стену и похож на голову барана. По легенде, пока этот камень в стене, до тех пор и существует Мирский замок. Как только камень упадет, Мирский замок разрушится до основания. Камень был вмурован в стену 500 лет назад по всей видимости, согласно языческим верованиям наших предков. Считалось, во время строительства чародей должен снять мерку с головы живого существа.
Ольга Новицкая:
В данном случае мерка была снята с головы барана. Найден камень, обтесан по мерке, вмурован в стену. Животное, лишенное тени, погибало, а привидение этого животного должно было бродить вокруг замка и охранять стены. Люди верили, что такой небольшой камень может сберечь такое огромное сооружение. Возможно, они и не ошиблись. Вот уже много столетий Мирский замок существует на нашей земле.
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