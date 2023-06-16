Известная легенда Мирского замка – камень в форме бараньей головы. Может ли эта история быть правдивой?

Легенда, описанная в романе Владимира Короткевича, гласит: в подземельях Ольшанского замка замурованы княгиня Ганна-Гордислава и знатный шляхтич Гремислав Валюжинич. На недозволенные встречи с чужой женой он приходил в монашеском платье, чтобы не узнали. От расправы обманутого мужа влюбленных это не спасло. И теперь их души неприкаянно бродят под сводами черного замка, рассказали в программе «В поисках истины».

Неужели любую легенду можно развеять и тайн в нашей жизни больше не осталось? К счастью, они все еще есть, в том числе и в Мирском замке. И не одна!