«Побеждайте!» – именно такой наказ и автограф от главы государства получили 14 ноября представительницы женской команды футбольного клуба «Минск». Эта очень теплая и душевная встреча состоялась на стадионе «Трактор» в первый день его работы после реконструкции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой путь выбрал Александр Лукашенко. Беларусь – страна, где природные оазисы благоустраиваю для всех, а не для закрытых территорий для игры в гольф. Это стоит недешево. Как создание и поддержание спортивной инфраструктуры.