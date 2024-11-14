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«Нет тренера – результата не будет». Лукашенко посетил СДЮСШОР по спортивной гимнастике

14 ноября 2024 18:31
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«Побеждайте!» – именно такой наказ и автограф от главы государства получили 14 ноября представительницы женской команды футбольного клуба «Минск». Эта очень теплая и душевная встреча состоялась на стадионе «Трактор» в первый день его работы после реконструкции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Такой путь выбрал Александр Лукашенко. Беларусь – страна, где природные оазисы благоустраиваю для всех, а не для закрытых территорий для игры в гольф. Это стоит недешево. Как создание и поддержание спортивной инфраструктуры. 

«Нет тренера – результата не будет». Лукашенко посетил СДЮСШОР по спортивной гимнастике-2

Рады вас приветствовать!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это хорошо, но мы ждем. 
– Тренировочный процесс, ребята. Покажите свое мастерство!
– Тут они покажут, а…
– На мировой арене будем стараться, Александр Григорьевич. 
– Надо! Слушайте, гимнастика – это же наш вид спорта. Традиции хорошие, но нам результаты сейчас нужны.
– Работаем, молодое поколение. 
– Все зависит от тренера. Есть тренер – будет результат. Нет тренера – результата не будет.

# Государственная политика в области спорта # Спорт Беларуси # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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