Беларусь и Казахстан подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества

Головченко: товарооборот между Беларусью и Казахстаном превысил 1 млрд долларов – подробности здесь .

Беларусь и Казахстан планируют провести Форум регионов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время переговоров со своим коллегой Олжасом Бектеновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны убеждены, что мероприятие придаст мощный импульс торгово-экономическим отношениям двух стран.

Одним из ключевых драйверов торгово-экономического сотрудничества должна стать промышленность. Беларусь предлагает организовать совместное производство пожарной техники и сельхозпогрузчиков. Среди перспективных направлений сотрудничества также IT, сельское хозяйство, строительная индустрия.

Олжас Бектенов, премьер-министр Казахстана: Беларусь – важный торгово-экономический партнер Казахстана. На наш взгляд, наши экономики обладают значительным потенциалом для дальнейшего наращивания взаимной торговли. Считал бы необходимым провести совместную работу по диверсификации торговых потоков и расширению номенклатуры поставляемых товаров. У нас работает межправительственная комиссия. Очередное заседание прошло в мае текущего года. Есть конкретные результаты. Успешным примером сотрудничества выступает промышленная кооперация, которая на сегодня включает 14 проектов на общую сумму 275 миллионов долларов.

Делегация Казахстана посетила Парк высоких технологий. Сегодня это ведущий IT-кластер в Центральной и Восточной Европе, который предлагает лучшие условия для развития бизнеса. Гостям презентовали разработки нескольких резидентов – в сферах медицины, экологии и финансов.

Кирилл Залесский, заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий:

Парк высоких технологий – это предмет международной гордости нашей страны, поэтому очень много высоких иностранных делегаций посещают ПВТ. Всего в парке более тысячи компаний, они работают по самым различным отраслевым направлениям: от финтеха до промышленных технологий, от медицины до технологий виртуальной реальности.

По итогам встречи подписана дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества. Она впервые принимается на 5 лет – до 2029 года.