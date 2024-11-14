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Беларусь и Казахстан подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества

14 ноября 2024 17:05
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Беларусь и Казахстан планируют провести Форум регионов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время переговоров со своим коллегой Олжасом Бектеновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны убеждены, что мероприятие придаст мощный импульс торгово-экономическим отношениям двух стран.

Головченко: товарооборот между Беларусью и Казахстаном превысил 1 млрд долларов – подробности здесь.

Беларусь и Казахстан подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества-2

Одним из ключевых драйверов торгово-экономического сотрудничества должна стать промышленность. Беларусь предлагает организовать совместное производство пожарной техники и сельхозпогрузчиков. Среди перспективных направлений сотрудничества также IT, сельское хозяйство, строительная индустрия.

Беларусь и Казахстан подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества-4

Олжас Бектенов, премьер-министр Казахстана:
Беларусь – важный торгово-экономический партнер Казахстана. На наш взгляд, наши экономики обладают значительным потенциалом для дальнейшего наращивания взаимной торговли. Считал бы необходимым провести совместную работу по диверсификации торговых потоков и расширению номенклатуры поставляемых товаров. У нас работает межправительственная комиссия. Очередное заседание прошло в мае текущего года. Есть конкретные результаты. Успешным примером сотрудничества выступает промышленная кооперация, которая на сегодня включает 14 проектов на общую сумму 275 миллионов долларов.

Беларусь и Казахстан подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества-6

Делегация Казахстана посетила Парк высоких технологий. Сегодня это ведущий IT-кластер в Центральной и Восточной Европе, который предлагает лучшие условия для развития бизнеса. Гостям презентовали разработки нескольких резидентов – в сферах медицины, экологии и финансов.

Беларусь и Казахстан подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества-8

Кирилл Залесский, заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий:
Парк высоких технологий – это предмет международной гордости нашей страны, поэтому очень много высоких иностранных делегаций посещают ПВТ. Всего в парке более тысячи компаний, они работают по самым различным отраслевым направлениям: от финтеха до промышленных технологий, от медицины до технологий виртуальной реальности.

По итогам встречи подписана дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества. Она впервые принимается на 5 лет – до 2029 года.

# Белларусь-Казахстан # Международное сотрудничество

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