Кухарев доложил Лукашенко, как развивается социальная инфраструктура в Минске
«Побеждайте!» – именно такой наказ и автограф от главы государства получили 14 ноября представительницы женской команды футбольного клуба «Минск». Эта очень теплая и душевная встреча состоялась на стадионе «Трактор» в первый день его работы после реконструкции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Велодорожки, стадионы, лыжероллерные трассы 14 ноября главе государства мэр доложил о концепции развития инфраструктуры спортивного Минска.
Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:
В следующем году мы введем два физкультурно-оздоровительных комплекса. У нас не было в Каменной Горке и в Лошице. Вот они уже сейчас в стадии строительства. В следующем году они будут введены. Бассейн 25 метров и тренажерные залы. То есть люди могут прийти и позаниматься. Также у нас сейчас идет реконструкция спорткомплекса «Динамо» на Даумана. Работы уже ведутся, и в следующем году мы его введем в эксплуатацию. Легкоатлетический зал, зал для игровых видов спорта и гимнастики.
Это оценка чиновников. А вот эмоции гостей страны. Со стороны заметнее.
Никаких пробок. Красиво, чисто, уютно, комфортно. Это идеальная столица во всем мире. Минск – идеальная столица, кажется.
В принципе, ради прибыли можно разделить на участки и застроить город, в который стремятся переехать и россияне, и европейцы. Но наши власти создают гармоничную среду обитания.
Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:
В последние два года было полностью завершено строительство трех парков. Это парк Уго Чавеса, Каменная горка. Там для людей фактически вообще не было зеленой зоны. Мы сделали парк. В этом парке все создано для того, чтобы люди могли отдыхать. И в следующем году там одна очередь осталась, спортивное ядро. Мы сделаем там для футбола, мини-футбола, для волейбола, баскетбола вот такие площадки. Мы весной начнем и в следующем году это завершим. Также парк имени Михаила Яковлевича Павлова, тоже мы завершили благоустройство, там тоже большой микрорайон в Московском районе, здесь, возле студенческой деревни, тоже созданы все условия для отдыха людей. И Яблоневый сквер, это возле Першага Нацыянальнага, вот то, что я вам докладывал. Полностью там завершено. Там уже люди отдыхают.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это чтобы люди понимали: там разные предлагали варианты – и построить, и застроить… Если честно, я так и не смог до сих пор определиться, что там. И тогда мы договорились с тобой: сделаем место отдыха.
«В Минске умеют делать» – Президенту показали парк 50-летия Великого Октября.