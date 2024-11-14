Кухарев доложил Лукашенко, как развивается социальная инфраструктура в Минске

«Побеждайте!» – именно такой наказ и автограф от главы государства получили 14 ноября представительницы женской команды футбольного клуба «Минск». Эта очень теплая и душевная встреча состоялась на стадионе «Трактор» в первый день его работы после реконструкции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Велодорожки, стадионы, лыжероллерные трассы 14 ноября главе государства мэр доложил о концепции развития инфраструктуры спортивного Минска.

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:

В следующем году мы введем два физкультурно-оздоровительных комплекса. У нас не было в Каменной Горке и в Лошице. Вот они уже сейчас в стадии строительства. В следующем году они будут введены. Бассейн 25 метров и тренажерные залы. То есть люди могут прийти и позаниматься. Также у нас сейчас идет реконструкция спорткомплекса «Динамо» на Даумана. Работы уже ведутся, и в следующем году мы его введем в эксплуатацию. Легкоатлетический зал, зал для игровых видов спорта и гимнастики. Это оценка чиновников. А вот эмоции гостей страны. Со стороны заметнее.

Никаких пробок. Красиво, чисто, уютно, комфортно. Это идеальная столица во всем мире. Минск – идеальная столица, кажется. В принципе, ради прибыли можно разделить на участки и застроить город, в который стремятся переехать и россияне, и европейцы. Но наши власти создают гармоничную среду обитания.