Депутат рассказал, какие поправки внесут в закон о страховой деятельности

Белорусское общество за последние годы заметно повзрослело в политическом отношении. Это отметил Игорь Сергеенко на заседании второй сессии Палаты представителей. 14 ноября большинство граждан четко понимают, что судьбу своей страны может решать только народ, а задача народных избранников – держать руку на пульсе общественно-политической жизни и слышать запрос людей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этих подходах и строится работа депутатского корпуса.
Законопроект по вопросам госрегистрации недвижимого имущества принят во втором чтении.
В повестке заседания и вопросы лицензирования. Подготовка проекта закона связана с необходимостью корректировки действующего законодательства о страховой деятельности, который был принят ранее.
Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Новшеством этого закона является появление такого вида страхования, как вмененное страхование, также уточнение формулировок страхования и действия страховых организаций при окончании срока лицензии. Вмененное страхование, оно подразумевает под собой и дает возможность права выбора страхователю условия заключения страховой сделки в зависимости от вида деятельности, который оказывает данный предприниматель.
Во втором чтении приняли законопроект «Об изменении кодексов по вопросам образования». Подробности.
Также парламентарии поддержали присоединение Беларуси к уставу Международной организации гражданской обороны. Это позволит не только развивать сотрудничество со спасательными ведомствами стран – участниц организации, но и укрепит голос нашего государства на международной арене.