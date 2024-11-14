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Депутат рассказал, какие поправки внесут в закон о страховой деятельности

14 ноября 2024 17:04
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Белорусское общество за последние годы заметно повзрослело в политическом отношении. Это отметил Игорь Сергеенко на заседании второй сессии Палаты представителей. 14 ноября большинство граждан четко понимают, что судьбу своей страны может решать только народ, а задача народных избранников – держать руку на пульсе общественно-политической жизни и слышать запрос людей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этих подходах и строится работа депутатского корпуса.

Законопроект по вопросам госрегистрации недвижимого имущества принят во втором чтении.

В повестке заседания и вопросы лицензирования. Подготовка проекта закона связана с необходимостью корректировки действующего законодательства о страховой деятельности, который был принят ранее.

Депутат рассказал, какие поправки внесут в закон о страховой деятельности-2

Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Новшеством этого закона является появление такого вида страхования, как вмененное страхование, также уточнение формулировок страхования и действия страховых организаций при окончании срока лицензии. Вмененное страхование, оно подразумевает под собой и дает возможность права выбора страхователю условия заключения страховой сделки в зависимости от вида деятельности, который оказывает данный предприниматель.

Во втором чтении приняли законопроект «Об изменении кодексов по вопросам образования». Подробности.

Также парламентарии поддержали присоединение Беларуси к уставу Международной организации гражданской обороны. Это позволит не только развивать сотрудничество со спасательными ведомствами стран – участниц организации, но и укрепит голос нашего государства на международной арене.

# Закон # Страхование # Александр Стома

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