Депутат рассказал, какие поправки внесут в закон о страховой деятельности

Белорусское общество за последние годы заметно повзрослело в политическом отношении. Это отметил Игорь Сергеенко на заседании второй сессии Палаты представителей. 14 ноября большинство граждан четко понимают, что судьбу своей страны может решать только народ, а задача народных избранников – держать руку на пульсе общественно-политической жизни и слышать запрос людей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этих подходах и строится работа депутатского корпуса.

Законопроект по вопросам госрегистрации недвижимого имущества принят во втором чтении.

В повестке заседания и вопросы лицензирования. Подготовка проекта закона связана с необходимостью корректировки действующего законодательства о страховой деятельности, который был принят ранее.