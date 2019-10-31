«Нет привычной опоры, постоянно висишь. Я сначала упирался коленями в стену». Олег Новицкий провёл экскурсию по центру подготовки космонавтов

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» Олег Новицкий показал, как и где готовятся к полету космонавты.
В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» Олег Новицкий показал, как и где готовятся к полету космонавты.
Центр подготовки космонавтов – объект в своем роде уникальный: с ограниченным доступом и усиленной охраной.
Яна Шипко, СТВ:
Именно здесь, прежде чем отправиться в космическое путешествие, космонавты отрабатывают все действия. У нас есть редкая возможность посмотреть, как выглядит космический дом, где космонавты проводят на орбите большую часть времени.
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Экипаж ночует в каютах, в спальных мешках. Мешки закреплены к стене.
Яна Шипко:
Привыкали долго?
Олег Новицкий:
Ну да, потому что нет привычной опоры, там на спине, на боку – кто как спит. Постоянно висишь, я сначала упирался коленями в стену, чтобы хоть как-то опереться спиной. А потом мы привыкли.
Специальное приспособление для разогрева пищи. Сюда укладываются баночки или большие, или маленькие. Сухофрукты поставляются, хлеб, мясо – тоже нормально в консервах.
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