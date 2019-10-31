«Нет привычной опоры, постоянно висишь. Я сначала упирался коленями в стену». Олег Новицкий провёл экскурсию по центру подготовки космонавтов

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» Олег Новицкий показал, как и где готовятся к полету космонавты.

Центр подготовки космонавтов – объект в своем роде уникальный: с ограниченным доступом и усиленной охраной.

Яна Шипко, СТВ:

Именно здесь, прежде чем отправиться в космическое путешествие, космонавты отрабатывают все действия. У нас есть редкая возможность посмотреть, как выглядит космический дом, где космонавты проводят на орбите большую часть времени.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Экипаж ночует в каютах, в спальных мешках. Мешки закреплены к стене. Яна Шипко:

Привыкали долго?